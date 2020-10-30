Kendilerine 'Millet' ittifakı diyenler, Milli Mücadelede sınıfta kaldı. Milletin seçtiği Başkan Erdoğan'ı hedef alanları tek satır kınamadı!Oysa ki Fransa muhalefet lideri Le Pen , rakibi Macron'a haksız olduğu halde sahip çıktı."Çünkü o Fransa'nın Cumhurbaşkanı" açıklamasını yaptı.



DELİ MACRON!

Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Fransız futbolcu Adil Rami, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son dönemde yaptığı İslam ve Türkiye karşıtı sözlerine sert bir dille cevap verdi.







Adil Rami ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron







Sosyal medyada paylaştığı videoda, "Macron görüyorum ki bizi pisliğe itiyorsun. Çok utanıyorum, tiksiniyorum... Müslümanlar'a hakaret edenler deli..." dedi.







PROVOKASYON!

Macron'un İslam karşıtı söylemiyle gündem olan Fransa'da 'kilisede 3 kişinin öldürüldüğü saldırının' provokasyon olabileceği belirtildi.

Fransa'nın Nice kentindeki Notre Dame Kilisesi'ne elinde bıçakla giren bir kişi, insanlara saldırdı. 3 kişinin öldüğü açıklandı. Saldırganın bir kadını boğazını keserek öldürdüğü iddia edildi. Nice Belediye Başkanı Estrosi, Twitter'dan saldırganın gözaltına alındığı bilgisini verdi. Nice'deki saldırının hemen ardından Avignon'da da bir saldırı girişimi gerçekleşti. Yoldan geçenleri bıçakla tehdit eden bir adam, polis tarafından vurularak öldürüldü. Saldırganın aşırı sağ grup Generation Identitaire'ın "Avrupa'yı Savun" logosunu taşıyan bir kıyafet giydiği ortaya çıktı.







TÜRKİYE KINADI

Türk Dışişleri Bakanlığı: "Kilisede düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terörün farklı türleriyle mücadele eden ve terör nedeniyle vatandaşlarını kaybeden bir ülke olarak, Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz."