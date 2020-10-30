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    • 30.10.2020 Gazete
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    Muhalefet, İslam'ı ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan Macron ile 'ya sessiz kaldı!

    , İslam’ı hedef aldı. da Başkan Erdoğan’a saldırdı. Ancak muhalefet yine sessiz kaldı. Vatandaş çıldırdı: Fransız kafalılar!

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    Kafa de Paris
    Kendilerine 'Millet' ittifakı diyenler, sınıfta kaldı. Milletin seçtiği Başkan Erdoğan'ı hedef alanları tek satır kınamadı!

    Oysa ki Fransa muhalefet lideri , rakibi Macron'a haksız olduğu halde sahip çıktı.



    "Çünkü o Fransa'nın Cumhurbaşkanı" açıklamasını yaptı.


    DELİ MACRON!
    Geçen sezon forması giyen Fransız futbolcu , 'un son dönemde yaptığı İslam ve karşıtı sözlerine sert bir dille cevap verdi.



    Adil Rami ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron



    Sosyal medyada paylaştığı videoda, "Macron görüyorum ki bizi pisliğe itiyorsun. Çok utanıyorum, tiksiniyorum... Müslümanlar'a hakaret edenler deli..." dedi.



    PROVOKASYON!
    Macron'un İslam karşıtı söylemiyle gündem olan Fransa'da 'kilisede 3 kişinin öldürüldüğü saldırının' provokasyon olabileceği belirtildi.

    Fransa'nın Nice kentindeki Notre Dame Kilisesi'ne elinde bıçakla giren bir kişi, insanlara saldırdı. 3 kişinin öldüğü açıklandı. Saldırganın bir kadını boğazını keserek öldürdüğü iddia edildi. Nice Belediye Başkanı Estrosi, Twitter'dan saldırganın gözaltına alındığı bilgisini verdi. Nice'deki saldırının hemen ardından Avignon'da da bir saldırı girişimi gerçekleşti. Yoldan geçenleri bıçakla tehdit eden bir adam, polis tarafından vurularak öldürüldü. Saldırganın aşırı sağ grup Generation Identitaire'ın "Avrupa'yı Savun" logosunu taşıyan bir kıyafet giydiği ortaya çıktı.



    TÜRKİYE KINADI
    Bakanlığı: "Kilisede düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terörün farklı türleriyle mücadele eden ve terör nedeniyle vatandaşlarını kaybeden bir ülke olarak, Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz."

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