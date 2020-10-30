Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.10.2020 14:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.10.2020 14:12
    ABONE OL

    , Avrupa'daki İslam karşıtlığına Maide Suresi'nden ayet paylaşarak tepki gösterdi

    İngiltere Premir Lig takımlarından forması giyen Alman futbolcu , son dönemde Avrupa'da artan İslam karşıtı açıklamalara da Maide suresindeki "Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur." ayetini paylaşarak tepki gösterdi.

    AA
    Özil'den İslam karşıtlığına ayetli tepki

    ekiplerinden 'ın Alman futbolcusu , son dönemde Avrupa'da artan İslam karşıtı açıklamalara yönelik aracılığıyla "İslam'da teröre yer yok" mesajı paylaştı.

    "KİM BİR KİMSEYİ ÖLDÜRÜRSE BÜTÜN İNSANLARI ÖLDÜRMÜŞ GİBİ OLUR"
    Mesajında "İslam'da teröre yer yok" yazan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, Maide suresindeki "Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur." ayetine yer verdi.

    Mesut Özil'in paylaşımı kısa sürede on binlerce sosyal medya kullanıcısından beğeni ve retweet aldı.

    AVRUPA'DA ARTAN İSLAM KARŞITLIĞI
    'da 16 Ekim'de 'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin öldürülmesinin ardından Fransa hükümeti İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunmuş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise cinayeti "İslami terör" olarak nitelemişti.

    Montpellier ve Toulouse kentlerinde öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi 'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı. Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | Android

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | App

    HUAWEI APP İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Mesut Özil, Avrupa'daki İslam karşıtlığına Maide Suresi'nden ayet paylaşarak tepki gösterdi