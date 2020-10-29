



NAMUSSUZLAR!

Başkan Erdoğan, kendisini ve Hz. Peygamberimiz'i hedef alan sabıkalı Charlie Hebdo'ya ağzının payını verdi: Ahlaksızlar ve namussuzların hedefinin şahsım değil, savunduğumuz değerler olduğunu biliyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, ahlaksız karikatürlerle Hz. Peygamberimiz'i hedef alan Charlie Hebdo'ya sert çıktı:ahlak yoksunu karikatürleri yayınlayan derginin şimdi de kapaktan yayımladığı karikatürle şahsımı hedef aldığını duydum.tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek amacıyla da olsa itibar etmeyi dahi zul kabul ettiğim için karikatüre bakmadım.Peygamberim'e hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe de gerek yok zaten. Üzüntüm ve öfkem şahsıma yapılan iğrenç saldırıdan değil, aynı mecranın canımızdan aziz bildiğimiz Peygamber Efendimize yönelik terbiyesizliklerin kaynağı olmasıdır.şahsım değil, savunduğumuz değerler olduğunu biliyoruz. Ülkemizde de bunların uzantılarının olduğunu biliyor ve görüyoruz. Hatta bu parlamento altında olanlar olduğunu da biliyoruz.zamanlarda yekvücut olmak gerekirken hâlâ bunlar, buralardan oy devşireceklerini zannediyorlar.ve Avrupa, Macron ve onunla aynı zihniyeti taşıyanların nefret tohumları saçan politikalarını hak etmiyor. Biz son nefesimizi verdiğimiz gün değil, asıl bu saldırılar karşısında sessiz kaldığımız mukabelede bulunamadığımız gün öldük...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dergi hakkında resen soruşturma başlattı. Başkan Erdoğan da Genel Yayın Yönetmeni Laurent Sourisseau, Yazı İşleri Müdürü Gerard Bıard ve karikatürist Alice Petit hakkında suç duyurusunda bulundu.Tayyip Erdoğan, 29 Ekim mesajında, 2023 hedefini işaret etti: Türkiye'nin kendi iradesiyle hareket etmesinden rahatsız olanların sözleri ve eylemlerinin artık hiçbir hükmü kalmamıştır. Kurtuluş mücadelesinde yediden yetmişe kenetlenen milletimiz, bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa etmektedir.Başkan Erdoğan, "Suriye'ye çöreklenen ama DEAŞ'la bizim kadar mücadelesi olmayan güçler, artık bu orta oyununu bir kenara bırakmalıdır. Bir asırdır emperyalistlerin oyun sahası haline dönüşmüş bu kadim coğrafyanın artık içine sokulduğu cendereden kurtulma vakti gelmiştir" dedi.



FRANSIZ PAÇAVRASI!



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Mizah değil, terbiyesiz! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam'a duyulan nefrettir!



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: İflah olmaz Fransız paçavrası..

AK Parti Sözcüsü Çelik: Nefret üretim merkezi, inanç düşmanı...



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Avrupa'nın insanlık değerlerinden nasipsiz faşistleri...



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Sözde karikatürler insani ahlaktan yoksun.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı yok.





MASLAHATGÜZAR ŞİDDETLE KINANDI

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Charlie Hebdo dergisindeki karikatürle ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Kişi haklarına ve dini inançlara yapılan bu alçak saldırının, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulandı.







DİLSİZLER

Muhalefet, birçok konuda olduğu gibi Hz. Muhammed'e saldıranlara karşı da adeta dilini yuttu. Ahlaksız yayını yapan Charlie Hebdo'ya karşı tek kelime etmedi...



Millet İttifakı, Türkiye'ye saldıran Batı'ya hep sessiz kaldı. Akdeniz, Libya, Suriye, S-400 ve Azerbaycan'la ilgili milli çıkarlara sahip çıkmadı. Ankara'nın yanında durmak yerine, hep muhalefet ederek Erdoğan'ın karşısında yer aldı. Son olarak İslam'ı hedef seçen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı sadece cılız sesler çıkardı. Dün de Başkan Erdoğan ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'e saldıran Charlie Hebdo'ya karşı tüm muhalefet yine sessiz kaldı. Yine üç maymunu oynadı.