Haberler Galeri Dünya Macron'a öfke patlaması! Yüzlerce Türk sokağa indi

Macron'a öfke patlaması! Yüzlerce Türk sokağa indi

Fransız ürünlerine uygulanan boykot ve Charlie Hebdo karikatürlerine duyulan öfke patlaması dalga dalga yayılıyor, Fransa sokakları ise gece yarısı Türklerin sloganlarıyla inledi.



Somali'den Endonezya'ya, İran'dan Filistin'e, Libya'dan Türkiye'ye birçok ülkede protestocular ateşe körükle giden Fransa lideri Emmanuel Macron'un fotoğraflarını yakıyor.

29.10.2020 10:03 - Son Güncelleme: 29.10.2020 10:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





