Macron'a öfke patlaması! Yüzlerce Türk sokağa indi
Fransız ürünlerine uygulanan boykot ve Charlie Hebdo karikatürlerine duyulan öfke patlaması dalga dalga yayılıyor, Fransa sokakları ise gece yarısı Türklerin sloganlarıyla inledi.
Somali'den Endonezya'ya, İran'dan Filistin'e, Libya'dan Türkiye'ye birçok ülkede protestocular ateşe körükle giden Fransa lideri Emmanuel Macron'un fotoğraflarını yakıyor.
29.10.2020 10:03
- Son Güncelleme: 29.10.2020 10:03
Fransa'da resmi binalara Charlie Hebdo'da yayımlanan Hz. Muhammed karikatürlerinin yansıtılmasıyla patlayan boykot fırtınası, dünyanın dört bir yanını alt üst ediyor.
Somali'den Endonezya'ya, İran'dan Filistin'e, Libya'dan Türkiye'ye birçok ülkede protestocular ateşe körükle giden Fransa lideri Emmanuel Macron'un fotoğraflarını yakıyor. Milliyet'te yer alan haberin detayları şöyle:
Somali'nin başkenti Mogadişu'da yüzlerce gösterici Fransa ve Macron'a öfke kustu, yere atılan Fransız bayrakları yırtılıp çiğnendi. Kalabalık 'Kahrolsun Fransa' sloganları attı.
İran'ın başkenti Tahran'daki protestocular ise Macron'u 'şeytan' şeklinde gösteren pankartlar taşıdı, Fransız liderin fotoğraflarını ateşe verdi.
Pakistan'da Karaçi ve Peşaver'de düzenlenen gösterilerde de benzer görüntüler vardı, öfkeli protestocular Fransız bayrağını yaktı.