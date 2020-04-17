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    • 17.04.2020 21:34
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    Nobel ödüllü Fransız doktor 'den flaş iddia: 'de laboratuvarda üretildi

    'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan e ilişkin bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. 'nü 2008'de alan Fransız doktor , yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvarda üretildiğini iddia etti.

    Koronavirüs Çin'de laboratuvarda üretildi

    'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan e ilişkin bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.

    'nü 2008'de alan Fransız doktor , "Pourquoi docteur" internet sitesine verdiği demeçte, Kovid-19'un Vuhan'da hayvan pazarından ortaya çıktığına inanmadığını belirtti.

    "VUHAN'DAKİ LABORATUVARDAN ÜRETİLDİ"
    "Kovid-19, Vuhan'daki laboratuvardan üretildi. Bu laboratuvar, 2000'li yıllardan beri koronavirüs hakkında uzmanlaştı."     değerlendirmesinde bulunan Montagnier, bu konuyu iyi araştırdığını vurguladı.

    "AIDS'E KARŞI BİR AŞI BULMAK İSTENMİŞ OLABİLİR"
    Montagnier, CNEWS kanalında yaptığı açıklamada, "Bu virüs, doğal yollarla ortaya çıkmadı, bu tam profesyonel bir iş. Bunun hangi amaçla yapıldığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

    Kovid-19'da HIV parçalarının olabileceğini anlatan Montagnier, "Bununla AIDS'e karşı bir aşı bulmak istenmiş olabilir." dedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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