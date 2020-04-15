Corona virüs laboratuvarda insan eliyle mi üretildi? Pentagon korona virüsü tüm dünyaya duyurdu
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çok kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılan corona virüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor... Peki korona virüs nasıl ortaya çıktı? İşte gizemini koruyan sorulardan biri de bu. Henüz yanıtlanamayan bu soru peşi sıra pek çok komplo teorisini de beraberinde getiriyor. Onlardan biri de korona virüsün laboratuvarda üretildiği. Peki bu corona virüsün çıkış noktası olabilir mi? ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, koronavirüsün laboratuvar ortamında üretildiğine dair çıkan iddialara ilişkin konuştu.
Mark Milley, yeni tip koronavirüsün laboratuvar ortamında üretildiği iddialarının inandırıcı olmadığını söyledi. Washington Post gazetesinin iddiasına göre, ABD Dışişleri Bakanlığında iki yıl önce Wuhan'daki laboratuvarda yeterince önlem alınmadığı ve oradan çıkacak virüsün salgına neden olabileceğine dair bilgi yer aldığı iddia ediliyordu.
Orgeneral Milley, Savunma Bakanı Mark Esper ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Kovid-19 virüsünün laboratuvar ortamında üretildiği iddialarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Medyada, blog sitelerinde çok sayıda dedikodu ve spekülasyon var. Bu iddialarla ilgilendiğimiz size şaşırtıcı gelmemeli ve istihbarat bu iddiaları ciddi bir şekilde inceledi. Şu aşamada, bu iddialar inandırıcı değil. Doğal olduğunu gösteren önemli ölçüde kanıt var. Ama yine de bundan tam emin olamayız."