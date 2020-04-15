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Corona virüs laboratuvarda insan eliyle mi üretildi? Pentagon korona virüsü tüm dünyaya duyurdu

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çok kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılan corona virüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor... Peki korona virüs nasıl ortaya çıktı? İşte gizemini koruyan sorulardan biri de bu. Henüz yanıtlanamayan bu soru peşi sıra pek çok komplo teorisini de beraberinde getiriyor. Onlardan biri de korona virüsün laboratuvarda üretildiği. Peki bu corona virüsün çıkış noktası olabilir mi? ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, koronavirüsün laboratuvar ortamında üretildiğine dair çıkan iddialara ilişkin konuştu.

15.04.2020 14:40 - Son Güncelleme: 15.04.2020 14:40
Corona virüs laboratuvarda insan eliyle mi üretildi? Pentagon korona virüsü tüm dünyaya duyurdu

Koronavirüs insan eliyle üretilmiş olabilir mi? Belki de corona virüs hakkında en çok merak edilenlerden biri de bu oldu. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, koronavirüsün laboratuvar ortamında üretildiğine dair çıkan iddialara ilişkin konuştu.

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Corona virüs laboratuvarda insan eliyle mi üretildi? Pentagon korona virüsü tüm dünyaya duyurdu

Mark Milley, yeni tip koronavirüsün laboratuvar ortamında üretildiği iddialarının inandırıcı olmadığını söyledi. Washington Post gazetesinin iddiasına göre, ABD Dışişleri Bakanlığında iki yıl önce Wuhan'daki laboratuvarda yeterince önlem alınmadığı ve oradan çıkacak virüsün salgına neden olabileceğine dair bilgi yer aldığı iddia ediliyordu.

Corona virüs laboratuvarda insan eliyle mi üretildi? Pentagon korona virüsü tüm dünyaya duyurdu

Orgeneral Milley, Savunma Bakanı Mark Esper ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Kovid-19 virüsünün laboratuvar ortamında üretildiği iddialarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Medyada, blog sitelerinde çok sayıda dedikodu ve spekülasyon var. Bu iddialarla ilgilendiğimiz size şaşırtıcı gelmemeli ve istihbarat bu iddiaları ciddi bir şekilde inceledi. Şu aşamada, bu iddialar inandırıcı değil. Doğal olduğunu gösteren önemli ölçüde kanıt var. Ama yine de bundan tam emin olamayız."

Corona virüs laboratuvarda insan eliyle mi üretildi? Pentagon korona virüsü tüm dünyaya duyurdu

LABORATUVARDAN SIZDIĞI İDDİA EDİLİYORDU

Kovid-19 virüsünün Çin'in Wuhan kentinde yarasalardaki zararlı virüsleri inceleyen bir laboratuvardan sızdığı ileri sürülüyordu.

Corona virüs laboratuvarda insan eliyle mi üretildi? Pentagon korona virüsü tüm dünyaya duyurdu

ABD Dışişleri Bakanlığının da iki yıl önce istihbarattan Wuhan'daki laboratuvarın yeterince önlem almadığını ve oradan çıkacak virüsün salgına neden olabileceğine dair bilgi aldığı iddia ediliyor.

Ancak koronavirüs hakkında komplo teorileri sadece bununla sınırlı değil.

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