Korona virüsü Çin mi üretti? Komplo teorisi gerçek oldu, ABD Dışişleri Bakanı kabul etti

Gazete, Vuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarını ziyaret eden iki elçilik görevlisinin Ocak 2018'de Dışişleri Bakanlığı'nı laboratuvarın güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu ve burada yapılan çalışmaların SARS benzeri bir salgının başlamasına neden olabileceği konusunda uyardığını yazdı.