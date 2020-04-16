Korona virüsü Çin mi üretti? Komplo teorisi gerçek oldu, ABD Dışişleri Bakanı kabul etti
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çok kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılan corona virüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor... Peki korona virüs nasıl ortaya çıktı? İşte gizemini koruyan sorulardan biri de bu. Henüz yanıtlanamayan bu soru peşi sıra pek çok komplo teorisini de beraberinde getiriyor. Onlardan biri de korona virüsün ABD laboratuvarlarında üretildiği. Peki bu corona virüsün çıkış noktası olabilir mi? Amerikan CNN Televizyonu, ABD istihbaratının, Çin'de salgının başladığı Vuhan kentinde yarasa virüslerinde araştırmalar yapan bir viroloji laboratuvarından yayıldığı iddialarını araştırdığını öne sürdü. İşte detaylar
16.04.2020 16:43
- Son Güncelleme: 16.04.2020 16:56
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