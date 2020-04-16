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Korona virüsü Çin mi üretti? Komplo teorisi gerçek oldu, ABD Dışişleri Bakanı kabul etti

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çok kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılan corona virüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor... Peki korona virüs nasıl ortaya çıktı? İşte gizemini koruyan sorulardan biri de bu. Henüz yanıtlanamayan bu soru peşi sıra pek çok komplo teorisini de beraberinde getiriyor. Onlardan biri de korona virüsün ABD laboratuvarlarında üretildiği. Peki bu corona virüsün çıkış noktası olabilir mi? Amerikan CNN Televizyonu, ABD istihbaratının, Çin'de salgının başladığı Vuhan kentinde yarasa virüslerinde araştırmalar yapan bir viroloji laboratuvarından yayıldığı iddialarını araştırdığını öne sürdü. İşte detaylar

16.04.2020 16:43 - Son Güncelleme: 16.04.2020 16:56
Korona virüsü Çin mi üretti? Komplo teorisi gerçek oldu, ABD Dışişleri Bakanı kabul etti

Amerikan CNN Televizyonu, ABD istihbaratının, dünya genelinde yüz binlerce insanın ölümüne yol açan Covid-19 virüsünün Çin'de salgının başladığı Vuhan kentinde yarasa virüslerinde araştırmalar yapan bir viroloji laboratuvarından yayıldığı iddialarını araştırdığını öne sürdü.

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Korona virüsü Çin mi üretti? Komplo teorisi gerçek oldu, ABD Dışişleri Bakanı kabul etti

Uzun bir süredir komplo teorilerine konu olan bu iddia, önceki gün Washington Post gazetesinin yayımladığı bir haberle yeniden gündeme taşındı.

Korona virüsü Çin mi üretti? Komplo teorisi gerçek oldu, ABD Dışişleri Bakanı kabul etti

Gazete, Vuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarını ziyaret eden iki elçilik görevlisinin Ocak 2018'de Dışişleri Bakanlığı'nı laboratuvarın güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu ve burada yapılan çalışmaların SARS benzeri bir salgının başlamasına neden olabileceği konusunda uyardığını yazdı.

Korona virüsü Çin mi üretti? Komplo teorisi gerçek oldu, ABD Dışişleri Bakanı kabul etti

ABD'nin teknolojik ve mali desteğiyle kurulduğu belirtilen laboratuvarın internet sitesinin geçen hafta Amerikalı yetkililerin ziyaretiyle ilgili haberi kaldırdığı belirtiliyor.

Korona virüsü Çin mi üretti? Komplo teorisi gerçek oldu, ABD Dışişleri Bakanı kabul etti

Sitede, laboratuvarda çalışan ve virüsün ilk görüldüğü kişi olduğu öne sürülen yeni mezun bir öğrencinin de profilini kaldırdığı söyleniyor.

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