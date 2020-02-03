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  • 03.02.2020 18:24
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 18:24

'dan 'deki şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

, rejiminin açtığı ateş sonucu 'de şehit olan askerlerimiz için ve Genelkurmay Başkanı 'e taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan'dan başsağlığı mesajı

, rejiminin açtığı ateş sonucu 'de şehit olan askerlerimiz için ve Genelkurmay Başkanı 'e taziye mesajı gönderdi.

Hasanov, mesajında, Suriye'nin İdlib kentinde, kardeş Türk ordusundan hayatını kaybeden ve yaralanan askerler olduğu bilgisini derin üzüntü içinde öğrendiklerini belirtti.

Şehit askerlerin aile ve yakınlarında taziye dileklerini sunan Hasanov, yaralı askerler için de şifa diledi.

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