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  • 03.02.2020 11:56
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 12:05

rejiminin Türk askerine alçak saldırı sonrası 'li 'dan skandal açıklama

''de güvenli bölge ilan edilen 'e saldırılar sürüyor. rejiminin Türk askerine yönelik düzenlediği kalleş saldırının ardından tepki çeken bir açıklama yapan 'li , "İdlib'de ne işimiz var" dedi.

Alçak saldırı sonrası skandal açıklama!

ile rejimi arasındaki gerilim yükseldi. Rejim unsurları, 'de görev alan askerlerimize yönelik saldırı düzenledi. Saldırıda 4 askerimiz şehit düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri, anında misliyle karşılık verdi ve en az 35 rejim askerini etkisiz hale getirdi. Gerilim bu düzeydeyken İstanbul Milletvekili 'ndan tepki çeken bir açıklama geldi.

İDLİB'DE NE İŞİMİZ VAR
Türk askerinin bölgedeki varlığının yanlış olduğunu savunan CHP'li vekil, "İdlib'de ne işimiz var" dedi.

'DE MEŞRU HÜKÜMETE KARŞI SAVAŞANLAR...
2011 yılından bu yana Türk askerinin Suriye'ye girmemesi yönünde çağrılarda bulunduğunu ifade eden Tanrıkulu, "Askerlerin ne işi var İdlib'de. Başından bu yana Suriye savaşına Türkiye'nin müdahil olmasına karşı çıktım. Türkiye'nin savaşa müdahil olmamasını defalarca söyledim. Dünyanın dört bir yanından gelen cihatçılara Türkiye ev sahipliği yaptı. Suriye'de meşru hükümete karşı savaşan cihatçıların karşısında duracaksınız. Bunu nasıl izah edeceksiniz. Türkiye'nin yapması gereken tek şey vardır, Suriye'deki savaşa müdahil olmamaktır. Türkiye, İdlib'de ve Suriye'de büyük bir çukurun içine düşmüştür." dedi.

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