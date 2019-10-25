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  • 25.10.2019 15:24
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 15:30

Son dakika: Peskov: çekilmezse Türkler ile teke tek kalacaklar

Son dakika haberi... Dmitriy Peskov 'lilerin - sınırının Suriye tarafından çekilmemeleri halinde, Türk güçleri ile teke tek kalacaklarını açıkladı.

YPG çekilmezse Türkler ile teke tek kalacaklar

Peskov, ile 'nın 22 Ekim'de Soçi'de vardıkları mutabakat kapsamında, -Türkiye sınırının Suriye tarafındaki /'lı teröristlerin konuşlu oldukları yerlerden çekilip ülkenin derinliklerine doğru ilerlemesi hususunda itinalı bir çalışma yürütülmekte olduğunu belirtti. Ancak söz konusu sürecin ilk aşamalarında birtakım pürüzler yaşanabileceğini de kaydetti.

Bunun yanında Kremlin Sözcüsü, "Kürt güçlerin Suriye'nin kuzey kesimlerinden ayrılmamaları halinde bu bölgelerde onlarla (Türk güçlerin) arasında Suriye sınır muhafızları ve bizim askeri polisimiz durmayacak" dedi.

Peskov, "O zaman da maalesef söz konusu Kürt birlikleri Türk Silahlı Kuvvetleri ile teke tek kalacaklar" uyarısında bulundu.

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