Elon Musk’ın babası Errol Musk pedofili çıktı! Kızlarına dokundu, çamaşırlarını kokladı, çocuk yaptı: Oğluna ise…

Elon Musk'ın annesi Maye Musk, Takvim Fotoğraf Arşivi
ÜVEY ÇOCUĞUNU İSTİSMAR ETTİ
Polis ve mahkeme kayıtlarına, kişisel yazışmalara, sosyal hizmet görevlilerine ve aile üyeleriyle yapılan görüşmelere göre, Errol Musk'a yönelik suçlamalar, Musk'ın Güney Afrika ve Kaliforniya'da istismarda bulunduğu iddia edilen beş çocuğunu ve üvey çocuğunu kapsıyor.
New York Times'ın belirttiğine göre en erken suçlama 1993 yılında yapıldı. O dönemde 4 yaşında olan üvey kızı, aile evinde Errol Musk'ın ona dokunduğunu akrabalarına söyledi.
KİRLİ ÇAMAŞIRLARINI KOKLADI, OĞLUNUN KALÇASINA DOKUNDU
On yıl sonra, üvey kızı onu kirli iç çamaşırlarını koklarken yakaladığını belirtti. Bazı aile üyeleri ayrıca Errol Musk'ı iki kızına ve bir üvey oğluna istismarda bulunmakla suçladı. Ve en son 2023 yılında, o dönem 5 yaşında olan oğlunun, babasının kalçasına dokunduğunu söylemesi üzerine aile üyeleri ve bir sosyal hizmet görevlisi müdahalede bulunmaya çalıştı.
Polis ve mahkeme kayıtlarına ve aile üyelerine göre, üç ayrı polis soruşturması başlatıldı. Soruşturmalardan ikisi sonuçlandı ancak üçüncüsünde ne olduğu henüz bilinmiyor. 79 yaşındaki Errol Musk herhangi bir suçtan hüküm giymedi.
Elon Musk, Reuters
AKRABALARI ELON MUSK'I ARADI
Taciz iddiaları Musk ailesi içinde tartışmalara yol açtı ve bazı akrabalar yardım için Errol Musk'ın en büyük çocuğu Elon Musk'a başvurdu. 2010 civarında bir akraba, Elon Musk'a suçlamalardan bazılarını anlatan beş sayfalık bir mektup yazarak müdahale etmesini rica etti.
Elon Musk'ın kardeşi, Errol'un çocuk yaptığı üvey kızı Jana Bezuidenhout, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü
ÜVEY KIZINDAN ÇOCUK YAPTI
En az dokuz çocuk ve üvey çocuğu olan, üç kadınla evlilik yapmış Errol Musk, ailenin büyük bir kısmı üzerinde hâlâ güçlü bir hakimiyet sürdürüyor. Dört yaşındayken kendisine dokunmakla suçlandığı eski üvey kızı, 20'li yaşlarında ondan bir çocuk sahibi olduğunu söyledi. Üvey kızı uyuşturucu kullanımıyla mücadele ederken, Errol Musk'la iki kez evlenen annesi de ruh sağlığı sorunlarıyla boğuştu.
Errol'un, dört yaşından beri tanıdığı üvey kızıyla iki çocuk sahibi olduğu biliniyor.
The Times gazetesinin sorularına yanıt veren Errol Musk, "Haberler son derece yanlış ve saçma" dedi. Suçlamaların, "çocuklara yalan şeyler söyletmek isteyen" aile üyeleri tarafından uydurulduğunu ve Elon Musk'tan para almaya çalıştıklarını söyledi.