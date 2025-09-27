PODCAST CANLI YAYIN

Elon Musk’ın babası Errol Musk pedofili çıktı! Kızlarına dokundu, çamaşırlarını kokladı, çocuk yaptı: Oğluna ise…

Tesla ve X’in CEO’su Elon Musk’ın babası pedofili çıktı. Sansasyon yaratan açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Errol Musk’ın kendi çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu belirtiliyor. Kızlarının kalçalarına dokunduğu, kirli çamaşırlarını kokladığı iddia edilen Errol Musk hakkındaki polis ve mahkeme kayıtları şoke etti. Üvey kızından çocuğu olduğu da bilinen Errol Musk'ın belge belge sapkınlıkları...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Elon Musk’ın babası Errol Musk pedofili çıktı! Kızlarına dokundu, çamaşırlarını kokladı, çocuk yaptı: Oğluna ise…

ABD basını teknoloji milyarderi Elon Musk'ın babası Errol Musk hakkındaki pedofili iddialarıyla çalkalanıyor.

Elon Musk, ReutersElon Musk, Reuters

ELON İLE ARALARI AÇIK

Elon Musk'ın babası ile ilişkisinin çok sıkı olmadığı biliniyor. Öyle ki Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump ile kavgasının ardından babası Trump'ı oğluna tercih etmişti.

Errol Musk, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüErrol Musk, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ERROL MUSK'A PEDOFİLİ SUÇLAMASI

New York Times'ın yaptığı bir araştırmaya göre, Elon Musk'ın babasıyla yaşadığı kopuşun önemli bir nedeni, Errol Musk'a yönelik çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamalarından kaynaklanıyor. Aile üyelerinin zaman zaman yardım için Elon Musk'a başvurduğu, Musk'ın da bazen devreye girdiği ve bu iddialar defalarca onun hayatına yansıdığı belirtiliyor. New York Times'a göre bu durum, kişisel mektuplar, e-postalar ve aile üyeleriyle yapılan röportajlarla da ortaya konuldu.

Elon Musk'ın annesi Maye Musk, Takvim Fotoğraf ArşiviElon Musk'ın annesi Maye Musk, Takvim Fotoğraf Arşivi

ÜVEY ÇOCUĞUNU İSTİSMAR ETTİ

Polis ve mahkeme kayıtlarına, kişisel yazışmalara, sosyal hizmet görevlilerine ve aile üyeleriyle yapılan görüşmelere göre, Errol Musk'a yönelik suçlamalar, Musk'ın Güney Afrika ve Kaliforniya'da istismarda bulunduğu iddia edilen beş çocuğunu ve üvey çocuğunu kapsıyor.

New York Times'ın belirttiğine göre en erken suçlama 1993 yılında yapıldı. O dönemde 4 yaşında olan üvey kızı, aile evinde Errol Musk'ın ona dokunduğunu akrabalarına söyledi.

İngiliz medyasından bomba iddia: Musk Trump’ın torununa göz dikti! Elondan geri adım: Epstein paylaşımını sildiİngiliz medyasından bomba iddia: Musk Trump’ın torununa göz dikti! Elondan geri adım: Epstein paylaşımını sildi
İngiliz medyasından bomba iddia: Musk Trump’ın torununa göz dikti! Elon'dan geri adım: Epstein paylaşımını sildi

KİRLİ ÇAMAŞIRLARINI KOKLADI, OĞLUNUN KALÇASINA DOKUNDU

On yıl sonra, üvey kızı onu kirli iç çamaşırlarını koklarken yakaladığını belirtti. Bazı aile üyeleri ayrıca Errol Musk'ı iki kızına ve bir üvey oğluna istismarda bulunmakla suçladı. Ve en son 2023 yılında, o dönem 5 yaşında olan oğlunun, babasının kalçasına dokunduğunu söylemesi üzerine aile üyeleri ve bir sosyal hizmet görevlisi müdahalede bulunmaya çalıştı.

Polis ve mahkeme kayıtlarına ve aile üyelerine göre, üç ayrı polis soruşturması başlatıldı. Soruşturmalardan ikisi sonuçlandı ancak üçüncüsünde ne olduğu henüz bilinmiyor. 79 yaşındaki Errol Musk herhangi bir suçtan hüküm giymedi.

Elon Musk, ReutersElon Musk, Reuters

AKRABALARI ELON MUSK'I ARADI

Taciz iddiaları Musk ailesi içinde tartışmalara yol açtı ve bazı akrabalar yardım için Errol Musk'ın en büyük çocuğu Elon Musk'a başvurdu. 2010 civarında bir akraba, Elon Musk'a suçlamalardan bazılarını anlatan beş sayfalık bir mektup yazarak müdahale etmesini rica etti.

Elon Musk'ın kardeşi, Errol'un çocuk yaptığı üvey kızı Jana Bezuidenhout, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüElon Musk'ın kardeşi, Errol'un çocuk yaptığı üvey kızı Jana Bezuidenhout, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ÜVEY KIZINDAN ÇOCUK YAPTI

En az dokuz çocuk ve üvey çocuğu olan, üç kadınla evlilik yapmış Errol Musk, ailenin büyük bir kısmı üzerinde hâlâ güçlü bir hakimiyet sürdürüyor. Dört yaşındayken kendisine dokunmakla suçlandığı eski üvey kızı, 20'li yaşlarında ondan bir çocuk sahibi olduğunu söyledi. Üvey kızı uyuşturucu kullanımıyla mücadele ederken, Errol Musk'la iki kez evlenen annesi de ruh sağlığı sorunlarıyla boğuştu.

Errol'un, dört yaşından beri tanıdığı üvey kızıyla iki çocuk sahibi olduğu biliniyor.

The Times gazetesinin sorularına yanıt veren Errol Musk, "Haberler son derece yanlış ve saçma" dedi. Suçlamaların, "çocuklara yalan şeyler söyletmek isteyen" aile üyeleri tarafından uydurulduğunu ve Elon Musk'tan para almaya çalıştıklarını söyledi.

Elon Musk resmen Pişmanım dedi! Trumptan ilk cevap: Affedebilirim | Babası Errol Musk Trumptan tarafElon Musk resmen Pişmanım dedi! Trumptan ilk cevap: Affedebilirim | Babası Errol Musk Trumptan taraf
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'nin kodları açığa mı çıktı: Hainler-hırsızlar kavgası! | Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin'den sonra yeni ihraçlar yolda
Piliç sektörüne ceza yağdı! Ünlü markalar listede
Başkan Erdoğan'ın alkışlandığı BM salonunda Netanyahu boş koltuklara konuştu
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu: 5 şüpheli tutuklandı | İtirafçı çalışan anlattı: "Mansur Yavaş'ın onayı olmadan kesinlikle yapılamazdı"
Borsa manipülatörlerine bir dalga daha: 11 şüpheli yakalandı! Hangi hisse senedi kullanıldı?
Annelere 5 yıl erken emeklilik müjdesi! İşte o şartlar...
Prens Harry Kraliyet Ailesi’ne dönüyor mu? Kral Charles ile 53 dakikalık görüşmede bakın neler yaşandı?
Sokak köpeklerinin kurbanı olan Mahra'nın mezarına hadsizlik: Mama bıraktılar
Domenico Tedesco ilk 11'ini belirledi! Antalyaspor maçında forma onların
13 il sarı alarm listesinde! Hafta sonu planı olan iki kere düşünsün: MGM saat verdi! Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat
Başkan Erdoğan'dan BM dönüşü kritik temas! İngiltere Başbakanı Starmer'a Filisitin tebriği: Netanyahu hükümetini durdurmalıyız
THY'den tarihi anlaşma! 2033 vizyonu dünyada ilk 5
Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Facia olabilir"
BM'de Netanyahu protestosu! Kürsüye çıkınca yüzlerce kişi salonu terk etti | Bibi'den Filistin'i tanıyan ülkelere tehdit! Yakasındaki QR kodun anlamı ne?
Güllü'nün son anları A Haber'de! Akılalmaz olay sonrası feryat ettiler: "Eyvah düşmüş koş!"
Başkan Erdoğan Trump ile yaptığı zirveyi anlattı: Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti | Gazze için ne konuşuldu?
CHP'li Barış Yarkadaş parti yönetimini topa tuttu: "Tarih sizi Atatürk’ün fotoğrafını CHP’den kaldıranlar olarak yazacak"
ABD’nin gizli Gazze planının arkasından İngiliz çıktı! Irak kasabı Tony Blair’ı sahaya mı sürüyorlar?
15’inde sahneyle tanışmak zorunda kaldı! En büyük pişmanlığını yıllar sonra yaşadı: "Kendi canavarımı kendi ellerimle yaptım”
4 defa nikah masasına oturdu ama ilk eşi her zaman gizemli kaldı... 16’sında evlenen Ebru Gündeş’in eski eşi bakın kim çıktı