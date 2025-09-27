Elon Musk’ın babası Errol Musk pedofili çıktı! Kızlarına dokundu, çamaşırlarını kokladı, çocuk yaptı: Oğluna ise…

Elon Musk'ın annesi Maye Musk, Takvim Fotoğraf Arşivi

ÜVEY ÇOCUĞUNU İSTİSMAR ETTİ

Polis ve mahkeme kayıtlarına, kişisel yazışmalara, sosyal hizmet görevlilerine ve aile üyeleriyle yapılan görüşmelere göre, Errol Musk'a yönelik suçlamalar, Musk'ın Güney Afrika ve Kaliforniya'da istismarda bulunduğu iddia edilen beş çocuğunu ve üvey çocuğunu kapsıyor.

New York Times'ın belirttiğine göre en erken suçlama 1993 yılında yapıldı. O dönemde 4 yaşında olan üvey kızı, aile evinde Errol Musk'ın ona dokunduğunu akrabalarına söyledi.

KİRLİ ÇAMAŞIRLARINI KOKLADI, OĞLUNUN KALÇASINA DOKUNDU

On yıl sonra, üvey kızı onu kirli iç çamaşırlarını koklarken yakaladığını belirtti. Bazı aile üyeleri ayrıca Errol Musk'ı iki kızına ve bir üvey oğluna istismarda bulunmakla suçladı. Ve en son 2023 yılında, o dönem 5 yaşında olan oğlunun, babasının kalçasına dokunduğunu söylemesi üzerine aile üyeleri ve bir sosyal hizmet görevlisi müdahalede bulunmaya çalıştı.

Polis ve mahkeme kayıtlarına ve aile üyelerine göre, üç ayrı polis soruşturması başlatıldı. Soruşturmalardan ikisi sonuçlandı ancak üçüncüsünde ne olduğu henüz bilinmiyor. 79 yaşındaki Errol Musk herhangi bir suçtan hüküm giymedi.