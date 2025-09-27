PODCAST CANLI YAYIN

Turist kadınlarla rezil dans! O şahıs gözaltına alındı işletmeye ceza kesildi

İstanbul Fatih'te skandal bir olay yaşandı. Sosyal medyada “Marmaris’teki görüntüler İstanbul’a sıçradı” başlığıyla yayılan bir videoda bir şahsın turist kadınlarla uygunsuz dans ettiği görüldü. Olayın ardında harekete geçen ekipler görüntülerdeki H.Ç. isimli şahsı müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınırken, işletmeye 120.482 TL ceza kesildi ve ruhsatı iptal edilerek faaliyetten men edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Turist kadınlarla rezil dans! O şahıs gözaltına alındı işletmeye ceza kesildi

İstanbul Fatih'te yaşanan ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler yetkilileri harekete geçirdi.

Turist kadınlarla rezil dans kamerada!

"Marmaris'teki görüntüler İstanbul'a sıçradı" başlığıyla çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılan videoda, bir işletmede turist kadınlarla yapılan uygunsuz dans görüntüleri kamuoyunda infial yarattı.

ŞAHIS GÖZALTINDA İŞLETMEYE CEZA KESİLDİ
Görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Fatih Belediyesi ekipleri, olaya hızla müdahale etti.

Turist kadınlarla dans eden şahıs gözaltına alındı!

İstanbul'da turist kadınlarla rezil şekilde dans eden şahıs gözaltına alındıİstanbul'da turist kadınlarla rezil şekilde dans eden şahıs gözaltına alındı

Olayın ardında harekete geçen ekipler görüntülerdeki H.Ç. isimli şahsı müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınırken, işletmeye 120.482 TL ceza kesildi ve ruhsatı iptal edilerek faaliyetten men edildi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, Fatih'te bir işletmede müstehcen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüphelinin gözaltına alındığını, söz konusu mekanın ruhsatının iptaline istinaden faaliyetten men edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya mecralarında "Marmaris'teki görüntüler İstanbul'a sıçradı" başlığıyla paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

İstanbul'da turist kadınlarla rezil şekilde dans eden şahıs gözaltına alındıİstanbul'da turist kadınlarla rezil şekilde dans eden şahıs gözaltına alındı

Yapılan inceleme sonucunda söz konusu işletmenin Fatih Cankurtaran Mahallesi Akbıyık Caddesi'nde faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüntüdeki şahıs H.Ç, cumhuriyet savcısı talimatıyla müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınmıştır. ⁠Adreste faaliyet gösteren işletme, ilgili birimler tarafından denetlenmiştir. Denetimler sonucunda işletmeye nargile sunumu ve açık alkol sunumundan dolayı toplamda 120 bin 482 lira idari para cezası uygulanmıştır.

Söz konusu işletmenin daha önce Fatih Belediyesi zabıtası tarafından amaç dışı faaliyet nedeniyle 1 ve 7 gün süreyle kapatıldığı belirlenmiş olup, aynı işletmenin üçüncü kez ruhsat hilafına faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Bu nedenle söz konusu iş yerine ait iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, 26 Eylül tarih ve 26440 sayılı başkanlık onayı ile iptal edilmiştir. Ruhsat iptaline istinaden iş yeri, 26 Eylül tarihinde saat 19.05 itibarıyla faaliyetten men edilmiştir."

İstanbul Valiliği'nin açıklaması (X)İstanbul Valiliği'nin açıklaması (X)

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'nin kodları açığa mı çıktı: Hainler-hırsızlar kavgası! | Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin'den sonra yeni ihraçlar yolda
Turist kadınlarla rezil dans! O şahıs gözaltına alındı işletmeye ceza kesildi
Piliç sektörüne ceza yağdı! Ünlü markalar listede
Elon Musk’ın babası Errol Musk pedofili çıktı! Kızlarına dokundu, çamaşırlarını kokladı, çocuk yaptı: Oğluna ise…
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu: 5 şüpheli tutuklandı | İtirafçı çalışan anlattı: "Mansur Yavaş'ın onayı olmadan kesinlikle yapılamazdı"
Başkan Erdoğan'ın alkışlandığı BM salonunda Netanyahu boş koltuklara konuştu
Kasımpaşalı Güllü'ye veda! Arabeskin kraliçesi son yolculuğuna uğurlanıyor...
Borsa manipülatörlerine bir dalga daha: 11 şüpheli yakalandı! Hangi hisse senedi kullanıldı?
Annelere 5 yıl erken emeklilik müjdesi! İşte o şartlar...
Sokak köpeklerinin kurbanı olan Mahra'nın mezarına hadsizlik: Mama bıraktılar
Prens Harry Kraliyet Ailesi’ne dönüyor mu? Kral Charles ile 53 dakikalık görüşmede bakın neler yaşandı?
Domenico Tedesco ilk 11'ini belirledi! Antalyaspor maçında forma onların
13 il sarı alarm listesinde! Hafta sonu planı olan iki kere düşünsün: MGM saat verdi! Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat
Başkan Erdoğan'dan BM dönüşü kritik temas! İngiltere Başbakanı Starmer'a Filisitin tebriği: Netanyahu hükümetini durdurmalıyız
THY'den tarihi anlaşma! 2033 vizyonu dünyada ilk 5
Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Facia olabilir"
Başkan Erdoğan Trump ile yaptığı zirveyi anlattı: Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti | Gazze için ne konuşuldu?
CHP'li Barış Yarkadaş parti yönetimini topa tuttu: "Tarih sizi Atatürk’ün fotoğrafını CHP’den kaldıranlar olarak yazacak"
15’inde sahneyle tanışmak zorunda kaldı! En büyük pişmanlığını yıllar sonra yaşadı: "Kendi canavarımı kendi ellerimle yaptım”
4 defa nikah masasına oturdu ama ilk eşi her zaman gizemli kaldı... 16’sında evlenen Ebru Gündeş’in eski eşi bakın kim çıktı