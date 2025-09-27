CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu: 5 şüpheli tutuklandı | İtirafçı çalışan anlattı: "Mansur Yavaş'ın onayı olmadan kesinlikle yapılamazdı"

ABB (AA) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A.A.Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C.A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K.B. ile Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortaklarından K.A'nın haklarındaki tutuklama talebi reddedilerek adli kontrol altına alınmalarına, diğer şüpheliler Univerce Şirketi sahibi S.E, Gurudan Şirketi sahibi A.A, Yalınayak Şirketi ortakları E.D. ile L.E. ve Büyükşehir Belediye çalışanı O.C.T'nin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. İTİRAFÇI VURGUNU TEK TEK ANLATTI



MASAK raporları ile 397 bin 250 lira aldığı ortaya çıkan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen itirafçı belediye çalışanı Osman Cem Taşbaş'ın ifadesine ulaştı. İtirafçı Taşbaş, yüksek maliyetli konser alımlarının Kültür Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu tarafından yönetildiğini, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın onayı olmadan hiçbir etkinliğin yapılamadığını söyledi. 2007'den bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan ve hâlen Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nda memur olan şüpheli Osman Cem Taşbaş, aldığı paraların sorulması üzerine, Onur Evren'den Ankara'daki düğün, tanıtım ve organizasyon işlerinde teknik destek karşılığı, Selahattin Çelikkaya'dan Büyükşehir Belediyesi için düzenlenen etkinliklerde yapılan bazı yemek harcamalarının karşılığı olarak para aldığını açıkladı.

Hacı Ali Bozkurt (Sosyal medya) KONSER BAŞKANI HACI ALİ BOZKURT Hacı Ali Bozkurt'tan alınan paraların ise, Bozkurt'un ikametine kamera takma ve sulama işiyle ilgili gönderildiğini dile getirdi. Taşbaş, "Ben Mansur Yavaş zamanında ses sistemlerinden sorumlu kişi oldum. Hacı Ali Bozkurt, Kültür Dairesi Başkanı olmadan önce belediye tarafından konser etkinlikleri sınırlı sayıda ve belirli günlerde yapılmaktaydı. Ama o başkan olduktan sonra konser alımlarının sayısı çok fazla arttı. Hatta belediye içerisinde kendisinden bahsedilirken 'Kültür Daire Başkanı' değil de 'Konser Daire Başkanı' olarak anılmaya başlandı" dedi.