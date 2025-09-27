CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu: 5 şüpheli tutuklandı | İtirafçı çalışan anlattı: "Mansur Yavaş'ın onayı olmadan kesinlikle yapılamazdı"
Son dakika haberi! CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İtirafçı belediye çalışanı Osman Cem Taşbaş, Ankara’daki konser vurgununu anlattı. Kültür Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt tarafından mevzuatlara aykırı hizmet alımı yapıldığını belirten Taşbaş, "Fiyatlar uçuk rakamlara yükseltildi. Tüm planlamalar aylar öncesinden Özel Malem Müdürü Uzunoğlu ve Başkan Yavaş’a iletilip onaylatıldı. Mansur Yavaş’ın onayı olmadan bu konserler kesinlikle yapılmazdı." dedi. Taşbaş, bu süreçte Kültür Daire Başkanı olan Bozkurt'un "Konser Daire Başkanı" olarak anılmaya başlandığını ifade etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra 9'u tutuklama, 5'i adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili/eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E ile Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortaklarından S.Ç, "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A.A.Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C.A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K.B. ile Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortaklarından K.A'nın haklarındaki tutuklama talebi reddedilerek adli kontrol altına alınmalarına, diğer şüpheliler Univerce Şirketi sahibi S.E, Gurudan Şirketi sahibi A.A, Yalınayak Şirketi ortakları E.D. ile L.E. ve Büyükşehir Belediye çalışanı O.C.T'nin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
İTİRAFÇI VURGUNU TEK TEK ANLATTI
MASAK raporları ile 397 bin 250 lira aldığı ortaya çıkan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen itirafçı belediye çalışanı Osman Cem Taşbaş'ın ifadesine ulaştı. İtirafçı Taşbaş, yüksek maliyetli konser alımlarının Kültür Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu tarafından yönetildiğini, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın onayı olmadan hiçbir etkinliğin yapılamadığını söyledi. 2007'den bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan ve hâlen Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nda memur olan şüpheli Osman Cem Taşbaş, aldığı paraların sorulması üzerine, Onur Evren'den Ankara'daki düğün, tanıtım ve organizasyon işlerinde teknik destek karşılığı, Selahattin Çelikkaya'dan Büyükşehir Belediyesi için düzenlenen etkinliklerde yapılan bazı yemek harcamalarının karşılığı olarak para aldığını açıkladı.
KONSER BAŞKANI HACI ALİ BOZKURT
Hacı Ali Bozkurt'tan alınan paraların ise, Bozkurt'un ikametine kamera takma ve sulama işiyle ilgili gönderildiğini dile getirdi. Taşbaş, "Ben Mansur Yavaş zamanında ses sistemlerinden sorumlu kişi oldum. Hacı Ali Bozkurt, Kültür Dairesi Başkanı olmadan önce belediye tarafından konser etkinlikleri sınırlı sayıda ve belirli günlerde yapılmaktaydı. Ama o başkan olduktan sonra konser alımlarının sayısı çok fazla arttı. Hatta belediye içerisinde kendisinden bahsedilirken 'Kültür Daire Başkanı' değil de 'Konser Daire Başkanı' olarak anılmaya başlandı" dedi.
MANSUR YAVAŞ'IN ONAYI OLMADAN BU KONSERLER KESİNLİKLE YAPILMAZDI
2023'ün sonuna kadar konser teknik malzeme kurulum ücretinin piyasa fiyatının kendisinin de görevli olduğu teknik personele sorulduğunu aktaran itirafçı Osman Cem Taşbaş, "Bizim yaptığımız fiyat araştırmalarına rağmen Hacı Ali Bozkurt hangi organizasyon firması ile çalışacağına kendisi karar verirdi. Biz kendisine çalışmış olduğu organizasyon firmasının çok yüksek bedel istediğini, piyasada da çok daha uyguna yapacak firmaların olduğunu söylememize rağmen kendisi yine istediği firmalarla çalıştı. Hacı Ali Bozkurt anlaşmış olduğu, Enfest, Festiva, Evren, Universe isimli firmanın sahipleri Selahattin Çelikkaya ve Onur Evren ile konser düzenlenmeye karar verilmeden önce bir araya geldi. Bozkurt ihale mevzuatına aykırı olduğu halde 22/b maddesinden hizmet alımı yaptı. Kendisine yapılan bu doğrudan temin yani 22/b maddesinin usule aykırı olduğu söylendiği halde kendisi ısrarla bu şekilde hizmet alımı yapmaya devam etti. Konser düzlenecek olan özel günlerde sanatçılar 5-6 ay öncesinden belirlendi. Sanatçı belirlemeleri ve planlanan konser önce özel kalem müdürü olan Nevzat Uzunoğlu'na iletilir, daha sonra konser planlaması Mansur Yavaş'a iletilir. Mansur Yavaş'ın onayı olmadan bu konserler kesinlikle yapılmazdı" dedi.
DOLAPTAKİ ROLEX SAAT...
Tanık olarak ifadesi alınan Fulya Koçak, "Hacı Ali Bozkurt ile çalıştığımız dönemde bir gün makamını düzeltirken dolabının içinde 'Rolex saat' karton kutusunu buldum. Kendisine bunu sorduğumda TRT'den bir arkadaşı olan Ayşe'nin kutu içerisinde çikolata getirdiğini söyledi. Sonrasında kutuyu benden alarak yırttı ve bir poşete koyarak şahsi çantasına koydu. Ben kendisine neden karton kutuyu yırttığını, bu kutunun bile 14 dolar olduğunu söyledim. Bunun üzerine "Buna da mı baktın, Ayşe bir yerden bulmuştur kutuyu" diye cevapladı.
FİYATLAR UÇUK RAKAMLARA YÜKSELTİLDİ İÇİ DOLU
Sabah'ta yer alan habere göre, yetki alan firmaların konser hizmet alım sözleşmesi imzalanmadan sanatçılara kapora gönderdiğini aktaran Taşbaş, "Teknik ve sanatçı konser fiyatları uçuk rakamlara gereksiz şekilde yükseltilmiştir. Piyasa fiyat araştırması da bu firmalardan alınan proforma fatura üzerinden yapılmıştır" dedi.
ÇANTAYLA ODAYA GİRDİ
İtirafçı Taşbaş, 2009-2014 arasında CHP İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Çağdaş Koçak'ın kendisine anlattığı skandal çanta olayını şu sözlerle aktardı: "Koçak, Ankara Büyükşehir Belediyesi C Blok, yani makam bloğu koruma odasında otururken Selahattin Çelikkaya isimli firma sahibi koltuğunun altında içi dolu bir çanta ile Nevzat Uzunoğlu'nun yanına gitmiş, yanında birkaç saat kalmış. Daha sonra buradan boş çanta ile ayrılmış. Bunu kemaramalardan da görmüşler."
"SEÇİMLER İÇİN DOSYA VAR" DEDİ
Taşbaş "17 Ağustos 2024'te Çağdaş Koçak, Nevzat Uzunoğlu'na makamında 'Hacı Ali Bozkurt ile aranızda ne menfaat ilişkiniz var?' diye sorması üzerine Uzunoğlu sinirlenerek Koçak'a vurmuş. Akabinde beni arayarak gelmemi istediler. Uzunoğlu'nun makamına çıktım. Uzunoğlu'nun odasının tam karşısında yukarıda anlattığım çanta olayını Nevzat Uzunoğlu'na sordum. Bana 'Selahattin Çelikkaya tarafından getirilen çanta içerisinde 2028 yılı cumhurbaşkanlığı Seçimi için bir dosya olduğunu' söyledi" dedi.
32 KONSER 154.5 MİLYONLUK ZARAR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.
Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.