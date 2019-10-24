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  • Son Güncelleme: 24.10.2019 11:06

Dünya basınından terör sevicilerini kudurtan manşetler: "Erdoğan hedefine ulaştı!"

ile arasında yapılan mutabakatı dünya basınında yankı bulmaya devam ediyor. Bazı gazetelerin bu anlaşmaları Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin başarısı olarak görmesi, terör sevicilerini çılgına çeviriyor.

Dünya basınından terör sevicilerini kudurtan manşetler

'nin önemli gazetelerinden , 'den sonra 'nin ile yaptığı protokolü, "Erdoğan 'de en önemli hedefine ulaştı" başlığıyla haberleştirdi. İngiliz da yer alan haberde ise, "Son süreç, Erdoğan'ın istediği her şeyi elde ederken Trump'ın da her konuda teslim olduğunu insana düşündürüyor" denildi.

ERDOĞAN HEDEFİNE ULAŞTI!
İsviçre'nin önemli gazetelerinden Neue Zürcher Zeitung ve İngiliz Financial Times ABD'den sonra Türkiye'nin Rusya ile yaptığı protokolü, "Türkiye hedefine ulaştı" şeklinde haberleştirdi.Neue Zürcher Zeitung, süreci "Erdoğan Suriye'de en önemli hedefine ulaştı" başlığıyla haberleştirdi.

Haberde, Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında yapılan mutabakatlarla terör örgütü /- 'nin devlet oluşumunun engellendiği, Türk kamuoyunun süreçten memnun olduğu ve Mutabakatı'nın da canlandırıldığının altı çizildi.

"PKK/PYD-YPG'nin sınır bölgesinden nihayetinde çekilmesi Türkiye için her anlamda en önemli hedef olmuştur" denilen haberde, "Söz konusu hedefe ulaşılmasıyla bölgede PKK/YPG-PYD'nin fiili bir devlet oluşumu da engellenmiş oldu. Türk kamuoyunda da ulaşılan hedefler noktasında bir memnuniyet söz konusu. Bölgede ise yine Adana mutabakatı canlandırılıyor" ifadelerine yer verildi.İngiliz Financial Times da yer alan haberde ise, "Son süreç, Erdoğan'ın istediği her şeyi elde ederken Trump'ın da her konuda teslim olduğunu insana düşündürüyor" denildi.

Amerika'da yayın yapan ise, bugünkü başyazısında, ABD Başkanı 'ı yerden yere vurdu.

"ERDOĞAN SİLİP SÜPÜRDÜ"
Yazıda, Cumhurbaşkanı 'ın başarısına da şu sözlerle dikkat çekildi: "Erdoğan silip süpürdü; Türkiye Suriye'de istediğini aldı, ABD yaptırımları kaldırdı."

WSJ'de yayınlanan başyazının devamında ise, "Trump 'güvenli bölge'yle övünüyor. Kastettiği Esad, Türkiye, Rusya ve için güvenli bir bölge olmalı." ifadeleri kullanıldı.

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