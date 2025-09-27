Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, BİST pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmanın genişletildiği belirtildi.
Sermaye Piyasası Kurulunun yeni tarihli raporuyla Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi (PAMEL) hisse senetlerine yönelik manipülasyon tespit ederek yazılı başvuruda bulunduğu aktarılan açıklamada, bunun üzerine ikinci dalga operasyonun gerçekleştirildiği bildirildi.
İSTANBUL VE VAN'DA 11 GÖZALTI
Açıklamada, İstanbul ve Van'da düzenlenen operasyonda şüpheliler Ahmet Kızılay, Botan Çevarün, Eda Yıldırım, Enes Özgür Karataş, Eyüp Balka, Hasan Göçmen, İhsan Kenan Bilgiç, Kamil Bilgiç, Kenan Demirbaş, Kerim İsmail Bilgiç ve Sinan Demirbaş'ın gözaltına alındığı, tespit edilen adreslerde arama ve el koyma işlemleri tedbiri uygulandığı ifade edildi.
İlgili kişi ve şirketler hakkında detaylı incelemelerin devam ettiği aktarılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.