Borsa manipülatörlerine bir dalga daha: 11 şüpheli yakalandı! Hangi hisse senedi kullanıldı?

Borsa İstanbul’da manipülasyon iddialarına yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul ve Van’da düzenlenen baskınlarla 11 şüpheli gözaltına alındı. PAMEL hisse senetleri üzerinden yürütülen işlemlere ilişkin başsavcılığın titiz soruşturması devam ederken, adreslerde arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi. İlk dalgada tutuklanan 13 kişiyle birlikte, manipülasyonla bağlantılı şüpheli 24'e çıktı.

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, BİST pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmanın genişletildiği belirtildi.

Sermaye Piyasası Kurulunun yeni tarihli raporuyla Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi (PAMEL) hisse senetlerine yönelik manipülasyon tespit ederek yazılı başvuruda bulunduğu aktarılan açıklamada, bunun üzerine ikinci dalga operasyonun gerçekleştirildiği bildirildi.

Sermaye Piyasası Kurulunun yeni tarihli raporuyla Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi (PAMEL) hisse senetlerine yönelik manipülasyon tespit ederek yazılı başvuruda bulunduğu aktarılan açıklamada, bunun üzerine ikinci dalga operasyonun gerçekleştirildiği bildirildi.

İSTANBUL VE VAN'DA 11 GÖZALTI
Açıklamada, İstanbul ve Van'da düzenlenen operasyonda şüpheliler Ahmet Kızılay, Botan Çevarün, Eda Yıldırım, Enes Özgür Karataş, Eyüp Balka, Hasan Göçmen, İhsan Kenan Bilgiç, Kamil Bilgiç, Kenan Demirbaş, Kerim İsmail Bilgiç ve Sinan Demirbaş'ın gözaltına alındığı, tespit edilen adreslerde arama ve el koyma işlemleri tedbiri uygulandığı ifade edildi.

İlgili kişi ve şirketler hakkında detaylı incelemelerin devam ettiği aktarılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

SORUŞTURMA
Başsavcılıktan 16 Eylül'de yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilisi şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildiği bildirilmişti.

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 16 Eylül'de 14 şüpheli gözaltına alındı

Açıklamada, "Dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketler incelenmektedir. Eylemleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Soruşturma kapsamında daha sonra 5 şüpheli daha yakalanmış, böylece şüpheli sayısı 19'a yükselmişti.

İlk operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklanmış, 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Borsa İstanbulda manipülasyon operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı

