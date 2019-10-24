Başkan Erdoğan: Terörist oldukları tescillendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Lideri Putin ile yaptığı 6 saat 20 dakikalık görüşme sonrası imzalanan 10 maddelik mutabakatla Türkiye'nin büyük kazanım elde ettiğini söyledi:
ABD ile yaptığımız anlaşmadaki hususları yakından takip edeceğiz. Olumlu ve hayırlı bir netice alırsak o zaman mesele kalmaz.
ORTADA Suriye Milli Ordusu'nda şehitlerimiz var. Bizim sivil ve asker şehitlerimiz var, yaralılarımız var. Bunların durması lazım. Algı itibariyle elbette artık eskisi gibi büyük bir aymazlıkla, kolay kolay "YPG ayrıdır, PKK ayrıdır" diyemezler!
ÜLKEMİZİN güvenlik kaygılarını teyit eden ve Suriye'ye barış ve istikrar getirmeyi hedef alan anlaşma yoğun bir çalışma sonucunda beklenen neticeye varmış oldu.
BU anlaşma ile terör koridoruna bir darbe daha vurduk. Suriye'nin toprak bütünlüğünü güçlendirecek bir adım attık, Astana sürecinde önemli bir kazanım elde ettik.
ERDOĞAN KAZANDI
THE TIMES: Türkiye hemen hemen istediği her şeyi elde etti.
THE NEW YORK TIMES: Soçi Anlaşması'yla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, istediği her şeyi aldı.
FT: Bu anlaşma, Suriye'de Türk operasyonunun mantıklı bir sonucu...
CNN: "Putin ve Erdoğan Suriye konusunda anlaşma yaptı. ABD en büyük kaybeden" başlıklı bir analiz yayınladı.
BAHÇELİ'DEN BAŞKAN'A HAKAN KAFTANI
Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. MHP lideri, Erdoğan'a Hakan kaftanı hediye etti.
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