Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) gerçekleştirdiği kongreler bir kez daha kavga ve kaosa sahne oldu.

CHP Kocaeli Başiskele ilçe kongresinde yumruklar konuştu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yeniköy Kültür Merkezi'nde yapılan ilçe kongresinde mevcut başkan Uğur Falay ile eski başkan Anıl Acurman yarıştı. Ancak, kongre kısa sürede şiddetli tartışmalara ve kavgaya dönüştü.