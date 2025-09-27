PODCAST CANLI YAYIN

Yine CHP yine kavga: Kocaeli Başiskele ilçe kongresinde yumruklar konuştu

CHP kongrelerinde yaşanan kavgalara bir yenisi eklendi. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde Yeniköy Kültür Merkezi’nde düzenlenen ilçe kongresinde mevcut başkan Uğur Falay ile eski başkan Anıl Acurman karşı karşıya geldi. Ancak yarış, kısa sürede yerini gerginliğe bıraktı. Falay’ın konuşması sırasında bir partilinin müdahalesiyle başlayan tartışma büyüyerek yumrukların havada uçuştuğu, tekme tokat kavgaların yaşandığı anlara sahne oldu. O anlar kameraya yansıdı...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yine CHP yine kavga: Kocaeli Başiskele ilçe kongresinde yumruklar konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) gerçekleştirdiği kongreler bir kez daha kavga ve kaosa sahne oldu.

CHP Kocaeli Başiskele ilçe kongresinde yumruklar konuştu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yeniköy Kültür Merkezi'nde yapılan ilçe kongresinde mevcut başkan Uğur Falay ile eski başkan Anıl Acurman yarıştı. Ancak, kongre kısa sürede şiddetli tartışmalara ve kavgaya dönüştü.

CHP Başiskele ilçe kongresinde (Fotoğraf: İHA)CHP Başiskele ilçe kongresinde (Fotoğraf: İHA)

YUMRUK TEKME TOKAT...
Mevcut Başkan Uğur Falay'ın konuşması sırasında bir partilinin müdahalesi ortalığı gerdi. Divan, söz konusu partiliyi uyarınca olay büyüdü. Salondan çıkmak isteyen partiliyle delegeler arasında başlayan sözlü tartışma, kısa süre içinde tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

CHP Başiskele ilçe kongresinde (Fotoğraf: İHA)CHP Başiskele ilçe kongresinde (Fotoğraf: İHA)

Yumrukların havada uçuştuğu anlarda salon adeta savaş alanına dönerken, gerginlik divan üyeleri ve diğer partililerin araya girmesiyle son buldu.

CHP Başiskele ilçe kongresinde (Fotoğraf: İHA)CHP Başiskele ilçe kongresinde (Fotoğraf: İHA)

HER KURULTAYDA OLAY VAR
CHP'de ilçe kongrelerinin neredeyse tamamında benzer kavga ve tartışmalar yaşanıyor. Son olarak İstanbul Esenyurt ve Samsun Atakum ilçe kongresinde kavga çıkmıştı.

CHP Atakum delege seçimlerinde kavga çıktı! Kavgayı polis ayırdıCHP Atakum delege seçimlerinde kavga çıktı! Kavgayı polis ayırdı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan "küresel sistem" çıkışı: Büyük bir kriz var | İsrail'in derdi sadece Gazze değil | Sumud filosuna selam Netanyahu'ya tepki
Yine CHP yine kavga: Kocaeli Başiskele ilçe kongresinde yumruklar konuştu
CHP'nin kodları açığa mı çıktı: Hainler-hırsızlar kavgası! | Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin'den sonra yeni ihraçlar yolda
Turist kadınlarla rezil dans! O şahıs gözaltına alındı işletmeye ceza kesildi
Macron’a bir el ense de Lula da Silva’dan! BM’de günde damga vuran anlar
Piliç sektörüne ceza yağdı! Ünlü markalar listede
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu: 5 şüpheli tutuklandı | İtirafçı çalışan anlattı: "Mansur Yavaş'ın onayı olmadan kesinlikle yapılamazdı"
Elon Musk’ın babası Errol Musk pedofili çıktı! Kızlarına dokundu, çamaşırlarını kokladı, çocuk yaptı: Oğluna ise…
Başkan Erdoğan Preveze Deniz Zaferi'nin 487'inci yıl dönümünü kutladı: İstanbul boğazında görkemli geçit töreni
Kasımpaşalı Güllü'ye veda! Arabeskin kraliçesi son yolculuğuna uğurlanıyor...
Başkan Erdoğan'ın alkışlandığı BM salonunda Netanyahu boş koltuklara konuştu
Borsa manipülatörlerine bir dalga daha: 11 şüpheli yakalandı! Hangi hisse senedi kullanıldı?
Annelere 5 yıl erken emeklilik müjdesi! İşte o şartlar...
Sokak köpeklerinin kurbanı olan Mahra'nın mezarına hadsizlik: Mama bıraktılar
Prens Harry Kraliyet Ailesi’ne dönüyor mu? Kral Charles ile 53 dakikalık görüşmede bakın neler yaşandı?
Domenico Tedesco ilk 11'ini belirledi! Antalyaspor maçında forma onların
13 il sarı alarm listesinde! Hafta sonu planı olan iki kere düşünsün: MGM saat verdi! Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat
15’inde sahneyle tanışmak zorunda kaldı! En büyük pişmanlığını yıllar sonra yaşadı: "Kendi canavarımı kendi ellerimle yaptım”
Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Facia olabilir"
4 defa nikah masasına oturdu ama ilk eşi her zaman gizemli kaldı... 16’sında evlenen Ebru Gündeş’in eski eşi bakın kim çıktı