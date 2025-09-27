Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) gerçekleştirdiği kongreler bir kez daha kavga ve kaosa sahne oldu.CHP Kocaeli Başiskele ilçe kongresinde yumruklar konuştu
Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yeniköy Kültür Merkezi'nde yapılan ilçe kongresinde mevcut başkan Uğur Falay ile eski başkan Anıl Acurman yarıştı. Ancak, kongre kısa sürede şiddetli tartışmalara ve kavgaya dönüştü.
YUMRUK TEKME TOKAT...
Mevcut Başkan Uğur Falay'ın konuşması sırasında bir partilinin müdahalesi ortalığı gerdi. Divan, söz konusu partiliyi uyarınca olay büyüdü. Salondan çıkmak isteyen partiliyle delegeler arasında başlayan sözlü tartışma, kısa süre içinde tekme tokatlı kavgaya dönüştü.
Yumrukların havada uçuştuğu anlarda salon adeta savaş alanına dönerken, gerginlik divan üyeleri ve diğer partililerin araya girmesiyle son buldu.