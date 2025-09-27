Prens Harry Kraliyet Ailesi’ne dönüyor mu? Kral Charles ile 53 dakikalık görüşmede bakın neler yaşandı?

Sussex Dükü Harry Kraliyet Ailesi'ne geri mi dönüyor? Meghan Markle ile evlendikten sonra İngiliz Kraliyet Ailesi'nden dışlanan Harry, Londra-Westminster'daki kraliyet konutu Clarence House'da Kral Charles ile 53 dakikalık bir görüşme yaptı.
HEDİYELER VERİLDİ
İngiliz The Sun gazetesinin bildirdiğine göre baba oğul görüşme sırasında birbirlerine hediyeler verdi, yanaklarından öptü. Hal böyleyken İngiltere'de gündem Harry'nin Kraliyet Ailesi'ne dönüp dönmeyeceği oldu.
HARRY KRALİYET AİLESİ'NE DÖNÜYOR MU?
Harry'nin ziyaretinin ardından Kraliyet görevlerine "yarı içeride yarı dışarıda" şeklinde devam edeceği konuşuluyor.
3 YILDIR TORUNLARINI GÖRMEMİŞTİ
Kral Charles Haziran 2022'deki Platin Jübile'den bu yana torunlarını görmemişti. The Sun'ın belirttiğine göre Harry, onların İngiltere'ye uçmasının güvenli olmadığını söylüyor. İddiaya göre Harry babasına çocukları ile kendisinin çerçeveli bir fotoğrafını verdi.
76 yaşındaki Kral, dokunaklı bir karşılık olarak, altı gün sonra 41 yaşına girecek olan en küçük oğluna bir doğum günü hediyesi verdi.