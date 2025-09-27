Prens Harry Kraliyet Ailesi’ne dönüyor mu? Kral Charles ile 53 dakikalık görüşmede bakın neler yaşandı?

SON DAKİKA
İngiltere'nin gündeminde Sussex Dükü Harry'nin Kraliyet Ailesi'ne dönüşü var. Kraliyet Ailesi'nden dışlanan Harry'nin babası Kral Charles ile Clarence House'da yaptığı 53 dakikalık görüşme iddiaları yeniden ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi :27 Eylül 2025 , 10:32 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2025 , 10:36
Sussex Dükü Harry Kraliyet Ailesi'ne geri mi dönüyor? Meghan Markle ile evlendikten sonra İngiliz Kraliyet Ailesi'nden dışlanan Harry, Londra-Westminster'daki kraliyet konutu Clarence House'da Kral Charles ile 53 dakikalık bir görüşme yaptı.

HEDİYELER VERİLDİ

İngiliz The Sun gazetesinin bildirdiğine göre baba oğul görüşme sırasında birbirlerine hediyeler verdi, yanaklarından öptü. Hal böyleyken İngiltere'de gündem Harry'nin Kraliyet Ailesi'ne dönüp dönmeyeceği oldu.

HARRY KRALİYET AİLESİ'NE DÖNÜYOR MU?

Harry'nin ziyaretinin ardından Kraliyet görevlerine "yarı içeride yarı dışarıda" şeklinde devam edeceği konuşuluyor.

Ancak The Sun ise Harry'nin aileye dönme ihtimalinin olmadığını yazdı.

3 YILDIR TORUNLARINI GÖRMEMİŞTİ

Kral Charles Haziran 2022'deki Platin Jübile'den bu yana torunlarını görmemişti. The Sun'ın belirttiğine göre Harry, onların İngiltere'ye uçmasının güvenli olmadığını söylüyor. İddiaya göre Harry babasına çocukları ile kendisinin çerçeveli bir fotoğrafını verdi.

76 yaşındaki Kral, dokunaklı bir karşılık olarak, altı gün sonra 41 yaşına girecek olan en küçük oğluna bir doğum günü hediyesi verdi.

ÇOK RESMİ ZİYARET

Ancak dükün babasıyla görüşmeyi "çok resmi, resmi bir ziyaret gibi" olarak nitelendirdiği anlaşıldı.

İçeriden edinilen bilgiye göre buluşma kraliyet konutlarındaki ileri gelenler ve ziyaretçiler arasında yaşananlara benzer bir şekilde gerçekleşti.