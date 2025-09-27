Suriye devrik diktatör Beşar Esad hakkında tutuklama emri çıkardı. Yargıç Tevfik el-Ali, Suriye Arap Haber Ajansı'na (SANA) yaptığı açıklamada, "Suçlu Beşşar Esad hakkında 2011'deki Deraa olaylarıyla ilgili suçlamalar nedeniyle tutuklama emri çıkarıldı" dedi.

Beşar Esad, Takvim Fotoğraf Arşivi

KASTEN ADAM ÖLDÜRME, İŞKENCE, HÜRRİYETTEN YOKSUN BIRAKMA...

El Ali, Esad hakkında, kasten adam öldürme, işkenceyle öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından yakalama kararı çıkarıldığını söyledi. ve "Bu yargı kararı, tutuklama emrinin Interpol aracılığıyla dağıtılmasının ve davanın uluslararası alanda takip edilmesinin önünü açıyor" diye ekledi.

Hakim, söz konusu tedbirin, 2011 yılında Dera'da meydana gelen olayların mağdurlarının aileleri tarafından açılan dava sonrasında alındığını söyledi ancak olayların ayrıntılarına yer vermedi.

DEVRİMİN DOĞUM YERİ DERA

Deraa, Mart 2011'de Esad rejimine karşı Suriye'de başlayan ayaklanmanın doğum yeriydi.

Suriye'nin yaklaşık 25 yıldır lideri olan Esad, geçen Aralık ayında Rusya'ya kaçarak 1963'ten beri iktidarda olan Baas Partisi rejimine son vermişti. Ocak ayında ise Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara liderliğinde yeni bir geçiş yönetimi kurulmuştu.

Esad'ın 2024 yılı sonlarında devrilmesinden bu yana Suriye'nin yeni yönetimi, toplumsal uyumu teşvik etmenin yanı sıra bölgesel ve uluslararası ortaklarla iş birliğini genişletmek için çalışırken siyasi ve ekonomik reformlar yürütüyor.