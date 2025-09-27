Netanyahu ABD’de influencerları topladı savaş planlarını anlattı! TikTok’tan sonra X: Hedefi Elon Musk

İsrail Gazze 'de işlediği soykırım suçlarının ardından gitgide daha da yalnızlaşıyor. BM kürsüsüne çıktığı an pek çok ülkenin delegesinin salonu terk etmesinin ardından Netanyahu, sosyal medyanın yeni savaş aracı olduğunu açıkça ilan etti.

Şu anda ABD'de sosyal medya alanındaki en önemli alım işleminin Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'ta yapıldığını belirten Netanyahu, bunun gerçekleşmesini beklediğini aktardı.

ABD'deki taban desteklerini güvence altına almaları gerektiğini ifade eden Netanyahu, "Savaş araçlarını kullanmak zorundayız. Bilirsiniz, silahlar zamanla değişir." dedi ve sosyal medyanın yeni bir "savaş aracı" olduğuna işaret etti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği ABD'de katıldığı bir programda konuşan Netanyahu, X şirketinin sahibi Elon Musk ile görüşeceklerini söyledi.

Netanyahu, İsrail elçiliğine çağırdığı influencerlara yeni savaş aracının sosyal medya olduğunu anlattı ve ABD operasyonlarında İsrail'e desteğiyle bilinen Oracle şirketinin rol oynayacağı açıklanan Çin merkezli TikTok 'tan sonra sıranın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda olduğunu belirtti.

Netanyahu ve Elon Musk, AA

TIKTOK'TAN SONRA X

Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunun önemine de işaret eden Netanyahu, "Elon ile konuşmalıyız. O bir düşman değil. O bir dost." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, ABD'de TikTok'tan sonra sıranın X'e geldiği mesajı vererek bunu başarabilirlerse çok şey kazanacaklarını savundu.