Netanyahu ABD’de influencerları topladı savaş planlarını anlattı! TikTok’tan sonra X: Hedefi Elon Musk

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Birleşmiş Milletler için bulunduğu ABD’de influencerlarla bir araya geldi ve savaş planlarını anlattı. Yeni savaş aracının sosyal medya olduğunu söyleyen Netanyahu, "Elon ile konuşmalıyız. O bir düşman değil. O bir dost." ifadelerini kullandı. Netanyahu TikTok’tan sonraki amaçlarının X olduğunu söyledi.

İsrail Gazze'de işlediği soykırım suçlarının ardından gitgide daha da yalnızlaşıyor. BM kürsüsüne çıktığı an pek çok ülkenin delegesinin salonu terk etmesinin ardından Netanyahu, sosyal medyanın yeni savaş aracı olduğunu açıkça ilan etti.

Netanyahu, AANetanyahu, AA

INFLUENCERLARI TOPLADI SAVAŞ PLANLARINI ANLATTI

Netanyahu, İsrail elçiliğine çağırdığı influencerlara yeni savaş aracının sosyal medya olduğunu anlattı ve ABD operasyonlarında İsrail'e desteğiyle bilinen Oracle şirketinin rol oynayacağı açıklanan Çin merkezli TikTok'tan sonra sıranın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda olduğunu belirtti.

ELON MUSK İLE GÖRÜŞECEK

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği ABD'de katıldığı bir programda konuşan Netanyahu, X şirketinin sahibi Elon Musk ile görüşeceklerini söyledi.

BMde Netanyahu protestosu! Kürsüye çıkınca yüzlerce kişi salonu terk etti | Bibiden Filistini tanıyan ülkelere tehdit! Yakasındaki QR kodun anlamı ne?BMde Netanyahu protestosu! Kürsüye çıkınca yüzlerce kişi salonu terk etti | Bibiden Filistini tanıyan ülkelere tehdit! Yakasındaki QR kodun anlamı ne?

YENİ SAVAŞ ARACI SOSYAL MEDYA

ABD'deki taban desteklerini güvence altına almaları gerektiğini ifade eden Netanyahu, "Savaş araçlarını kullanmak zorundayız. Bilirsiniz, silahlar zamanla değişir." dedi ve sosyal medyanın yeni bir "savaş aracı" olduğuna işaret etti.

Şu anda ABD'de sosyal medya alanındaki en önemli alım işleminin Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'ta yapıldığını belirten Netanyahu, bunun gerçekleşmesini beklediğini aktardı.

Netanyahu ve Elon Musk, AANetanyahu ve Elon Musk, AA

TIKTOK'TAN SONRA X

Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunun önemine de işaret eden Netanyahu, "Elon ile konuşmalıyız. O bir düşman değil. O bir dost." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, ABD'de TikTok'tan sonra sıranın X'e geldiği mesajı vererek bunu başarabilirlerse çok şey kazanacaklarını savundu.

ABD'de Netanyahu protestosu, AAABD'de Netanyahu protestosu, AA

TIKTOK ABD OPERASYONLARINI İSRAİLLİ ŞİRKETLERE DEVREDİYOR

ABD merkezli yazılım şirketi Oracle'ın, sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki operasyonlarının güvenliğinde büyük rol oynayacağı açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ülkedeki operasyonlarının ABD'li yatırımcılara satılmasının önü açılmıştı.

Bu kararla, "ABD'deki tüm kullanıcıların verileri, Oracle tarafından işletilen güvenilir, gizli ve özel tasarlanmış bir bulut ortamında saklanacak." ifadesi kullanılmıştı.

Oracle'ın kurucusu Larry Ellison'ın yıllardır İsrail'e açıktan verdiği destek, şirketin TikTok'a yönelik yetkilerinin İsrail yönetiminin lehine kullanılacağı endişelerini beraberinde getirmişti.

ABD ordusunda TikTok akımı! Kadın askerler viral oldu: Cilt bakımı, üniformalar, müstehcen mesajlarABD ordusunda TikTok akımı! Kadın askerler viral oldu: Cilt bakımı, üniformalar, müstehcen mesajlar

