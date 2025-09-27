CHP'nin kodları açığa mı çıktı: Hainler-hırsızlar kavgası! | Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin'den sonra yeni ihraçlar yolda

TEKİN VE YARKADAŞ'TAN SERT ÇIKIŞ

İhraç edilen Gürsel Tekin, "Bizler partimizi namussuzlardan, şaibelerden ve kirli düzenlerden temizlemek için mücadelemizi sürdüreceğiz" sözleriyle rest çekerken Barış Yarkadaş çok daha sert ifadeler kullandı. Son dakika haberi! CHP Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaşı partiden ihraç etti Yarkadaş, "CHP'nin mevcut yönetimi, hukukun temel ilkeleri yerine emir ve talimatla iş yapmayı alışkanlık haline getirmiş olan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) aracılığıyla beni güya CHP'den ihraç ettirmiş. Güleyim mi ağlayayım mı bilemedim… YDK'nın başı olan ve birçok suç iddiasından hakkında fezleke bulunan "başkan" ile arkadaşları bizi özetle "parti disiplinine uymamak"la suçlamış… Hesap sormamız gereken kurulun başı, eline nasıl geçirdiğini çok iyi bildiğimiz o yetkiye dayanarak üst perdeden hüküm vermiş… Sizin verdiğini o hüküm geçersizdir." diyerek tepki gösterdi. CHPli Barış Yarkadaş parti yönetimini topa tuttu: Tarih sizi Atatürk’ün fotoğrafını CHP’den kaldıranlar olarak yazacak Yarkadaş, açıklamasında daha da ileri giderek, "Biz elimize geçirdiğimiz belediyeler üzerinden sebepsiz zenginleşmedik.. Biz sadece maaşımızla yaşadık. Harama el sürmedik…" sözleriyle partinin mevcut yönetimini hedef aldı. CHP'NİN KODLARININ TEZAHÜRÜ MÜ?

CHP'deki kavgayı köşesine taşıyan Sabah yazarı Mahmut Övür dikkat çekici tespitlerde bulundu. Övür, "Bir yanda 'hainler', öte yanda 'hırsızlar' suçlamaları olduğuna dikkat çekerek, "Bu yeni bir durum mu yoksa CHP'nin kodlarının tezahürü mü ona da sosyal demokratlar karar versin!" ifadelerini kullandı.

Övür şu ifadeleri kaleme aldı: "CHP'de işler çığırından çıkmaya başladı. Artık İstanbul'da biri yargı kararıyla, diğeri YSK'nın onayı ve "şaibeli delegeler"in iradesiyle seçilen iki il başkanı var. Gürsel Tekin ve Özgür Çelik... Tablo CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in siyaset üretmek ve diyalog kurmak yerine intikam duygusuyla, "Partide yolsuzluk var, kongrelere şaibe karıştı" diyenleri partiden atma kararıyla daha da karışık hâle geldi.

Nitekim dün 40 yıllık CHP'li Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'la birlikte 6 kişi partiden ihraç edildi. Daha ihracı istenen 70'i aşkın partili var. İş burada kalır mı yoksa ihraç sayısı giderek artar ve esas muhalefet merkezi Kılıçdaroğlu ekibine kadar uzar mı bilemem ama parti içi kavga çok sertleşti ve "hainlik" suçlamasına kadar vardı. İmamoğlu Özel ve Çelik İşin garip tarafı, kavga siyaset üzerinden değil, daha çok "hırsızlık" ya da "hainlik" üzerinden yürüyor.

Peki yerel seçimlerden birinci çıkan ve iktidara yürüyen bir parti nasıl oldu da bu hâle nasıl geldi?

CHP yönetimi bu tabloya, siyasi iktidarın bir ön kesme hamlesi olarak bakıyor ama parti tabanında bile farklı yaklaşımlar var ki bu tartışmalar bitmek bilmiyor. Kurultaylara ve kongrelere şaibe karıştığını, partinin parasal ilişkilerle kirlendiğini söyleyenler bizzat partililer.

Son tartışma da bunun en tipik örneği... İtiraz eden CHP'lilerin bir kısmı partiden atıldı...

Peki ihraç kararını kim verdi? CHP Yüksek Disiplin Kurulu...