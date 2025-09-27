CHP'nin kodları açığa mı çıktı: Hainler-hırsızlar kavgası! | Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin'den sonra yeni ihraçlar yolda
CHP’deki şaibeli kurultay ve kongre tartışmaları partiyi adeta iç savaşa sürükledi. Özgür Çelik'in seçimlerde şaibe gerekçesiyle İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınması ve yerine Gürsel Tekin’in atanmasıyla fitili ateşlenen kriz, partiden ihraçlarla daha da büyüdü. Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ın da aralarında bulunduğu 6 isim disiplin kararıyla CHP’den atılırken, taraflar arasındaki gerilim karşılıklı suçlamalara dönüştü. Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ekibi parti içi muhalefeti “hain” ilan ederken, ihraç edilen isimler mevcut yönetimi "yolsuzluk, hırsızlık ve şaibe" ile hedef aldı. "Hainler" ve "hırsızlar" tartışmasıyla sarsılan CHP’de kavganın daha da büyüyeceği yeni ihraçların olacağı konuşuluyor.
38. Olağan Kurultay ve il kongrelerindeki şaibe tartışmaları sürerken, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in görevden alınması ve yerine Gürsel Tekin'in atanması, parti içindeki krizi derinleştirdi. Çelik'in yapılan kongre ile yeniden seçilmesi üzerine Tekin için yapılan itiraz, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.
Böylece Çelik'in başkanlığı geçersiz sayılırken, yerine atanan Gürsel Tekin'in görevine devam etmesine hükmedildi.
Cumhuriyet Halk Partisi ʺşaibeliʺ kurultay ve hileli kongre iddialarıyla sarsılıyor (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)
GÜRSEL TEKİN VE BARIŞ YARKADAŞ İHRAÇ EDİLDİ
Tam bu gelişmelerin ardından CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Gürsel Tekin ve eski milletvekili Barış Yarkadaş'ın da aralarında bulunduğu 6 ismin partiden ihracına karar verdi. YDK'dan yapılan açıklamada Tekin, Barış Yarkadaş, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen ve Levent Çelik'in "parti üyeliğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulundukları" gerekçesiyle kesin çıkarma cezası aldığı belirtildi. Ayrıca Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Yusuf Gögerkaya ve Zeynel Kızılkaya gibi isimlerin de tedbirli olarak ihraç istemiyle sürecinin devam ettiği duyuruldu.
PARTİDE "HAİNLER-HIRSIZLAR" KAVGASI
İhraç kararıyla ipler daha da gerildi. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e yakın kanat, Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan ve şaibeli kurultay iddialarını yargıya taşıya ekibini "hain" olmakla suçlarken, karşı taraf da İmamoğlu ve Özel'i "yolsuzluk" ve "hırsızlık" ithamlarıyla hedef alıyor.
TEKİN VE YARKADAŞ'TAN SERT ÇIKIŞ
İhraç edilen Gürsel Tekin, "Bizler partimizi namussuzlardan, şaibelerden ve kirli düzenlerden temizlemek için mücadelemizi sürdüreceğiz" sözleriyle rest çekerken Barış Yarkadaş çok daha sert ifadeler kullandı.
Yarkadaş, "CHP'nin mevcut yönetimi, hukukun temel ilkeleri yerine emir ve talimatla iş yapmayı alışkanlık haline getirmiş olan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) aracılığıyla beni güya CHP'den ihraç ettirmiş. Güleyim mi ağlayayım mı bilemedim… YDK'nın başı olan ve birçok suç iddiasından hakkında fezleke bulunan "başkan" ile arkadaşları bizi özetle "parti disiplinine uymamak"la suçlamış… Hesap sormamız gereken kurulun başı, eline nasıl geçirdiğini çok iyi bildiğimiz o yetkiye dayanarak üst perdeden hüküm vermiş… Sizin verdiğini o hüküm geçersizdir." diyerek tepki gösterdi.
Yarkadaş, açıklamasında daha da ileri giderek, "Biz elimize geçirdiğimiz belediyeler üzerinden sebepsiz zenginleşmedik.. Biz sadece maaşımızla yaşadık. Harama el sürmedik…" sözleriyle partinin mevcut yönetimini hedef aldı.
CHP'NİN KODLARININ TEZAHÜRÜ MÜ? CHP'deki kavgayı köşesine taşıyan Sabah yazarı Mahmut Övür dikkat çekici tespitlerde bulundu. Övür, "Bir yanda 'hainler', öte yanda 'hırsızlar' suçlamaları olduğuna dikkat çekerek, "Bu yeni bir durum mu yoksa CHP'nin kodlarının tezahürü mü ona da sosyal demokratlar karar versin!" ifadelerini kullandı.
Övür şu ifadeleri kaleme aldı:
"CHP'de işler çığırından çıkmaya başladı. Artık İstanbul'da biri yargı kararıyla, diğeri YSK'nın onayı ve "şaibeli delegeler"in iradesiyle seçilen iki il başkanı var. Gürsel Tekin ve Özgür Çelik... Tablo CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in siyaset üretmek ve diyalog kurmak yerine intikam duygusuyla, "Partide yolsuzluk var, kongrelere şaibe karıştı" diyenleri partiden atma kararıyla daha da karışık hâle geldi.
Nitekim dün 40 yıllık CHP'li Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'la birlikte 6 kişi partiden ihraç edildi. Daha ihracı istenen 70'i aşkın partili var. İş burada kalır mı yoksa ihraç sayısı giderek artar ve esas muhalefet merkezi Kılıçdaroğlu ekibine kadar uzar mı bilemem ama parti içi kavga çok sertleşti ve "hainlik" suçlamasına kadar vardı.
İmamoğlu Özel ve Çelik
İşin garip tarafı, kavga siyaset üzerinden değil, daha çok "hırsızlık" ya da "hainlik" üzerinden yürüyor.
Peki yerel seçimlerden birinci çıkan ve iktidara yürüyen bir parti nasıl oldu da bu hâle nasıl geldi?
CHP yönetimi bu tabloya, siyasi iktidarın bir ön kesme hamlesi olarak bakıyor ama parti tabanında bile farklı yaklaşımlar var ki bu tartışmalar bitmek bilmiyor. Kurultaylara ve kongrelere şaibe karıştığını, partinin parasal ilişkilerle kirlendiğini söyleyenler bizzat partililer.
Son tartışma da bunun en tipik örneği... İtiraz eden CHP'lilerin bir kısmı partiden atıldı... Peki ihraç kararını kim verdi? CHP Yüksek Disiplin Kurulu...
Turan Taşkın Özer ve Ekrem İmamoğlu
Garabet de tam burada. Çünkü kurulun başında bulunan milletvekili Turan Taşkın Özer aynı zamanda İBB eksenli "yolsuzluk" soruşturmasının en önemli aktörlerinden biri.
Kamuoyu bu ismi, hem CHP İstanbul il binasının alınmasında "kafa koparan" Fatih Keleş'in "Paraları ondan aldım" demesi ve İmamoğlu'nun kurduğu parasal "sistemi" deşifre eden Ertan Yıldız'ın sarsıcı açıklamalarıyla duydu.
YOLSUZLUK İDDİALARININ GÖBEĞİNDEKİ İSİM YOLSUZLUKLARA KARŞI ÇIKAN CHP'LİLERİ PARTİDEN ATTI
Garip ama gerçek, İBB eksenli yolsuzluk iddialarının göbeğindeki bu isim şimdi yolsuzluklara karşı çıkan CHP'lileri partiden attı.
40 yıllık CHP'li olmakla övünen ve ihraç edilen Gürsel Tekin, daha düne kadar hâlâ karnından konuşuyordu:
"Savunmayı biz kime yapacağız merak ediyorum! Gerçekten dilim söylemeye varmıyor, beni zorlamayın. Sadece bu kurumsal kimliği muhafaza etmek için sabırla bekliyoruz. Farkında mısınız genel başkanım? Bizleri kimin karşısına götüreceğinizi biliyor musunuz?"
Tekin sabırla neyi bekliyordu bilemem ama yol arkadaşı ve bu sürecin en ateşli aktörlerinden gazeteci Barış Yarkadaş çok daha net konuşuyordu:
"Biz kongre ve kurultaylara şaibe karıştırmadık; parayla oy almadık! Biz partimizi pavyonlarda meze yaptırmadık! Biz kamu gücünü partimizi dizayn etmek için kullanmadık! Biz 100 bin TL maaş alıp 400 bin TL kira verilen evlerde oturmadık! Biz Parti Okulu'ndan Atatürk'ün fotoğrafını kaldırmadık!"
Yarkadaş'ın dün başkalarını algı operasyonlarıyla itibarsızlaştıran fondaş medyaya ilişkin söyledikleri de ibret verici:
"CHP medyası ve trolleşmiş beyinler de bu hukuk dışılığa 'Hainler temizleniyor' diye alkış tutuyor. İçlerinden bazıları ise adeta 'Atmayalım da besleyelim mi?' diyerek Kenan Evren'in ruhunu yaşatıyor. Tam 12 Eylül kafası..."
Nereden nereye; bir yanda "hainler" öte yanda "hırsızlar" ve "12 Eylül"ün faşist kafaları... Bu yeni bir durum mu yoksa CHP'nin kodlarının tezahürü mü ona da sosyal demokratlar karar versin!"
YENİ İHRAÇLAR YOLDA
Öte yandan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığı bilgilere göre, CHP'deki ihraçların bununla sınırlı kalmayacağı önümüzdeki günlerde özellikle "İstanbul merkezli" yeni ihraçların geleceği konuşuluyor.