Piliç sektörüne ceza yağdı! Ünlü markalar listede

Piliç sektörüne ceza yağdı

Soruşturmanın diğer tarafları olan Akpiliç, Aspiliç, Bakpiliç, Banvit, Bupiliç, Erpiliç, Gedik ve Hastavuk'a ise toplamda yaklaşık 2 milyar 700 milyon Türk lirası ceza kesildi.

Böylece, beyaz et sektöründe yürütülen bu büyük soruşturma kapsamında verilen idari para cezalarının toplamı 3 milyar 700 milyon Türk lirasına ulaştı. Para cezalarıyla birlikte alınan tedbirler, sektörde bugüne kadar süregelen alışkanlıkları kökten değiştirecek.