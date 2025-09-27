Piliç sektörüne ceza yağdı! Ünlü markalar listede

Rekabet Kurulu, piliç eti sektöründe yürüttüğü kapsamlı soruşturma sonucunda, sektörde uzun süredir uygulanan ve rekabete aykırı etkiler yaratan ileri tarihli fiyat listesi uygulamalarına dur dedi.
Karara göre, üretici ve tedarikçi konumundaki firmalar artık fiyat listelerini alıcılarına duyurdukları anda yürürlüğe koymak zorunda olacak. Böylece, satıcı ve alıcılar arasında fiyatların önceden paylaşılmasıyla oluşan rekabete hassas bilgi değişimi mekanizmasının önü kesilmiş olacak.
Bu davranışsal tedbir, sadece bugünü değil, sektörün gelecekteki işleyişini de doğrudan etkileyecek nitelikte. Kurul, aldığı bu kararla sektörde rekabetçi fiyat oluşumunu ve tüketicilerin korunmasını hedefliyor.
TOPLAMDA 3 MİLYAR 700 MİLYON TÜRK LİRASI CEZASI
Ancak Kurulun müdahalesi tedbirle sınırlı kalmadı. Soruşturma kapsamında, rekabete hassas bilgi değişimi yoluyla Kanunu ihlal ettikleri tespit edilen şirketlere yüksek para cezaları verildi.
ÜNLÜ MARKALAR LİSTEDE
Uzlaşma yoluna giden Beypiliç, Bolez, Keskinoğlu, Lezita ve Şenpiliç'e uzlaşma kapsamında takdir edilen indirimlerle birlikte, toplamda yaklaşık 1 milyar Türk lirası idari para cezası verildi.