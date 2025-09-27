Başkan Erdoğan'dan "küresel sistem" çıkışı: Büyük bir kriz var | İsrail'in derdi sadece Gazze değil | Sumud filosuna selam Netanyahu'ya tepki

Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Bosphorus Diplomasi Forumu"na katıldı. Başkan Erdoğan'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda önemli açıklamalar Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: "Saygıdeğer katılımcılar hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Bosphorus Diplomasi Forumu'nun kapanış töreninde sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Programda emeği geçen her bir kardeşime tebriklerimi iletiyorum. Forum kapsamında 3 gün boyunca yapılan etkinliklerin hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ülkemizin güçlü yarınları için fedakarca çalışan her bir gencimiz bizim için değerlidir. Umudumuzu artıran bir istikbal yıldızıdır. Asra yön vermekle kalmayıp mührümüzü de vuracağımız Türkiye Yüzyılı gençlerimizin çalışmalarıyla vücut bulacaktır. Hepinize şimdiden başarılar diliyor, Rabbim yolunuzu da bahtınızı da açık etsin diyorum.

Başkan Erdoğan, Genç Diplomasi Derneği tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen ʺBosphorus Diplomasi Forumuʺna katılarak konuşma yaptı (Fotoğraf: AA) "KÜRESEL REKABETİN DOZU ARTIYOR" Uluslararası sistemde kırılmalar yaşanıyor. Küresel rekabetin dozu her geçen gün artarken belirsizlikler de dalga dalga yayılıyor. Küresel barış ve güvenlik yerini bitmek bilmeyen savaş ve istikrarsızlık girdabına bırakmıştır. Su ve iklim krizlerinden ticaret savaşlarına, türlü meydan okumalarla karşı karşıyayız. Evrensel değerler rafa kalkmış, uluslararası sistem tamamıyla felce uğramıştır. İnsanlık hakları ve insanlık onuru yara almış, merhamet gibi duygular sessize alınmıştır. Çok büyük bir sistem krizi vardır. Ülke olarak biz iflas etmiş bu sistemin tüm yükünü çeken bir bölgede yer alıyoruz. Türkiye bölgesinde bir istikrar abidesi olarak yükselse de hadiselerin uzağında bir ülke değildir.