PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan "küresel sistem" çıkışı: Büyük bir kriz var | İsrail'in derdi sadece Gazze değil | Sumud filosuna selam Netanyahu'ya tepki

Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Bosphorus Diplomasi Forumu"na katıldı. Gazze'deki İsrail soykırımına dikkat çeken Başkan Erdoğan küresel sistem eleştirisi yaptı. Erdoğan, "Uluslararası sistemde kırılmalar yaşanıyor. Küresel rekabetin dozu artıyor. Su ve iklim krizlerinden ticaret savaşlarına, türlü meydan okumalarla karşı karşıyayız. Evrensel değerler rafa kalkmış, uluslararası sistem tamamıyla felce uğramıştır. İnsanlık hakları ve insanlık onuru yara almış, merhamet gibi duygular sessize alınmıştır. Çok büyük bir sistem krizi vardır." ifadelerini kullandı. Gazze'ye yelken açan Sumud filosuna selam gönderen Erdoğan dünyaya İsrail'in durdurulması için çağrı yaptı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan "küresel sistem" çıkışı: Büyük bir kriz var | İsrail'in derdi sadece Gazze değil | Sumud filosuna selam Netanyahu'ya tepki

Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Bosphorus Diplomasi Forumu"na katıldı.

Başkan Erdoğan'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Saygıdeğer katılımcılar hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Bosphorus Diplomasi Forumu'nun kapanış töreninde sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Programda emeği geçen her bir kardeşime tebriklerimi iletiyorum. Forum kapsamında 3 gün boyunca yapılan etkinliklerin hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Ülkemizin güçlü yarınları için fedakarca çalışan her bir gencimiz bizim için değerlidir. Umudumuzu artıran bir istikbal yıldızıdır. Asra yön vermekle kalmayıp mührümüzü de vuracağımız Türkiye Yüzyılı gençlerimizin çalışmalarıyla vücut bulacaktır.

Hepinize şimdiden başarılar diliyor, Rabbim yolunuzu da bahtınızı da açık etsin diyorum.

Başkan Erdoğan, Genç Diplomasi Derneği tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen ʺBosphorus Diplomasi Forumuʺna katılarak konuşma yaptı (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan, Genç Diplomasi Derneği tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen ʺBosphorus Diplomasi Forumuʺna katılarak konuşma yaptı (Fotoğraf: AA)

"KÜRESEL REKABETİN DOZU ARTIYOR"

Uluslararası sistemde kırılmalar yaşanıyor. Küresel rekabetin dozu her geçen gün artarken belirsizlikler de dalga dalga yayılıyor. Küresel barış ve güvenlik yerini bitmek bilmeyen savaş ve istikrarsızlık girdabına bırakmıştır. Su ve iklim krizlerinden ticaret savaşlarına, türlü meydan okumalarla karşı karşıyayız. Evrensel değerler rafa kalkmış, uluslararası sistem tamamıyla felce uğramıştır. İnsanlık hakları ve insanlık onuru yara almış, merhamet gibi duygular sessize alınmıştır. Çok büyük bir sistem krizi vardır.

Ülke olarak biz iflas etmiş bu sistemin tüm yükünü çeken bir bölgede yer alıyoruz. Türkiye bölgesinde bir istikrar abidesi olarak yükselse de hadiselerin uzağında bir ülke değildir.

Başkan Erdoğan, Genç Diplomasi Derneği tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen ʺBosphorus Diplomasi Forumuʺna katılarak konuşma yaptı (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan, Genç Diplomasi Derneği tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen ʺBosphorus Diplomasi Forumuʺna katılarak konuşma yaptı (Fotoğraf: AA)

İnsan komşusuna sırtını dönebilir mi? Bu ülke ve bu aziz millet tarihin hiçbir döneminde bana ne dememiştir. Gönül coğrafyasına sırtını dönmemiştir. Yardım çağrılarına kulaklarını tıkamamıştır. İmdat diyenin yardımına koşmuştur. Bu dün böyleydi, bugün de böyle.

Herkes kayıtsız kalsa dahi biz coğrafyamızdaki acılara, zulümlere, sonu gelemeyen çatışmalara duyarsız kalamayız. Savaş baronları ateşe benzin dökerken biz adil bir barış için çalıştık. Şimdi de Filistin'de, Gazze'de bunu yapıyoruz.

Gazze, Yemen ve Suriye sokaklarında yere düşen her can bizim canımızdan can koparıyor.

Filistin'de neler oluyor gördünüz? Ellerinde tencerelerle bir kap yemek alayım diye nasıl çaba gösteriyorlar izlediniz.

Türkiye hiçbir kompleksi olmadan büyüklüğüne yakışır biçimde barış ve huzur için çalışan her kesimle çalışabilen herkesin güven duyduğu bir ortaktır. Bölgesel ve küresel meselelerin çözümüne azami katkı sunuyoruz.

Gazze'de tam 2 yıldır dünyanın gözleri önünde utanç verici bir soykırım yaşanıyor. Sivillerin üzerine bomba yağdırıyorlar. Gazze'de açlık bir kitle imha silahı olarak pervasızca kullanılıyor.

"NETANYAHU DENEN KATİL BOŞ KOLTUKLARA KONUŞTU"
Netanyahu denen katil BMGK'da salondaki boş koltuklara seslenmek zorunda kaldı. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.

Sumud Filosu yelkenlerini şişirmiş Gazze'ye doğru ilerliyor. Gönüllüler Gazze'ye yardım götürüyorlar. İsrail'in devlet terörüne maruz kalan Sumud Filosu'nun umut yolcularına selamlarımızı yolluyoruz. Cenabı Allah yollarını açık etsin onları esirgesin diyoruz.

Unutmayın zalimlerin bir hesabı varsa, Allah'ın da bir hesabı vardır. O hesap galip gelecektir. Bu hesap bambaşka.

Gazze'de çok kayıplar verildi. 2 buçuk milyon insan tarihin en vahşi soykırımına maruz bırakıldı. Dün soykırım şebekesinin başı BMGK'da yalanlarını ve tehditlerini dinleyecek kimseyi bulamadı boş koltuklara konuştu.

Başkan Erdoğanın alkışlandığı BM salonunda Netanyahu boş koltuklara konuştuBaşkan Erdoğanın alkışlandığı BM salonunda Netanyahu boş koltuklara konuştu

CANAVARI DURDURMAK ŞART
Canavarın durdurulmasının şart olduğu görüldü. Filistin'i tanıyan ülke sayısı 150'yi geçti. Filistin'in tanınması geç de olsa önemlidir. Şu soruyu sormadan edemiyoruz; Bu adımlar daha erken atılamaz mıydı? 65 bin masum ölmeden de Filistin'e sahip çıkılamaz mıydı? Katliam kadrosu eliyle tanınmaz hale getirilmeden önce Filistin tanınamaz mıydı?

srail saldırganlığının önüne geçilmesi için bu özeleştirinin yapılması gerekiyor. İsrail durdurulmadan Filistin Devleti için konulan irade eksik kalacaktır. Netanyahu, kabinesi ve soykırım kadrosu derhal yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır

Ekonomik olarak İsrail hükümetine Gazze'deki yıkımın faturası ödetilmeli.

Yaslı Adayı güçlü bir Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na çevirecek gençler olarak sizleri görüyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan "küresel sistem" çıkışı: Büyük bir kriz var | İsrail'in derdi sadece Gazze değil | Sumud filosuna selam Netanyahu'ya tepki
CHP'nin kodları açığa mı çıktı: Hainler-hırsızlar kavgası! | Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin'den sonra yeni ihraçlar yolda
Turist kadınlarla rezil dans! O şahıs gözaltına alındı işletmeye ceza kesildi
Macron’a bir el ense de Lula da Silva’dan! BM’de günde damga vuran anlar
Piliç sektörüne ceza yağdı! Ünlü markalar listede
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu: 5 şüpheli tutuklandı | İtirafçı çalışan anlattı: "Mansur Yavaş'ın onayı olmadan kesinlikle yapılamazdı"
Elon Musk’ın babası Errol Musk pedofili çıktı! Kızlarına dokundu, çamaşırlarını kokladı, çocuk yaptı: Oğluna ise…
Başkan Erdoğan Preveze Deniz Zaferi'nin 487'inci yıl dönümünü kutladı: İstanbul boğazında görkemli geçit töreni
Kasımpaşalı Güllü'ye veda! Arabeskin kraliçesi son yolculuğuna uğurlanıyor...
Başkan Erdoğan'ın alkışlandığı BM salonunda Netanyahu boş koltuklara konuştu
Borsa manipülatörlerine bir dalga daha: 11 şüpheli yakalandı! Hangi hisse senedi kullanıldı?
Annelere 5 yıl erken emeklilik müjdesi! İşte o şartlar...
Sokak köpeklerinin kurbanı olan Mahra'nın mezarına hadsizlik: Mama bıraktılar
Prens Harry Kraliyet Ailesi’ne dönüyor mu? Kral Charles ile 53 dakikalık görüşmede bakın neler yaşandı?
Domenico Tedesco ilk 11'ini belirledi! Antalyaspor maçında forma onların
13 il sarı alarm listesinde! Hafta sonu planı olan iki kere düşünsün: MGM saat verdi! Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat
15’inde sahneyle tanışmak zorunda kaldı! En büyük pişmanlığını yıllar sonra yaşadı: "Kendi canavarımı kendi ellerimle yaptım”
Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Facia olabilir"
CHP'li Barış Yarkadaş parti yönetimini topa tuttu: "Tarih sizi Atatürk’ün fotoğrafını CHP’den kaldıranlar olarak yazacak"
4 defa nikah masasına oturdu ama ilk eşi her zaman gizemli kaldı... 16’sında evlenen Ebru Gündeş’in eski eşi bakın kim çıktı