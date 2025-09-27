Annelere 5 yıl erken emeklilik müjdesi! İşte o şartlar...

PODCAST CANLI YAYIN

Çocuk sahibi olan kadınlara erken emeklilik için pek çok imkan sunuluyor. Bu kapsamda engelli çocuğu olanların, 1 Ekim 2008 sonrası çalıştığı her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, emeklilik yaşı da 1 yıl azalıyor. 20 yıl çalışan 5 yıl kazanıyor...

Sosyal güvenlik mevzuatımızda annelere erken emeklilik yolunu açacak pek çok düzenleme var. Bu kapsamda bir imkan da engelli çocuğu olanlara sağlanıyor. Kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, 1 Ekim 2008'den sonraki prim ödeme gün sayılarının 4'te 1'i, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor ve bu süreler emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor.


Yani çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor. Engelli çocuk annesi kadın 20 yıl sigortalı bir işte çalışırsa, çalışma süresine 5 yıl ilave edilip, emeklilik yaşı da 5 yıl öne çekilebiliyor. Burada yaş haddinden indirilecek süre konusunda bir sınırlama bulunmuyor.

İSTEĞE BAĞLI DA KAPSAMDA
Bu imkan 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren uygulanıyor. Kamu çalışanları için ise milat 15 Ekim 2008. Bu tarihlerden sonra geçen prim günleri dikkate alınıyor. Kadınların bu haktan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı olmaları gerekiyor. Yani çocuğunun bakım ihtiyacı nedeniyle iş hayatında yer alamayan kadınlar, isteğe bağlı prim yatırarak da bu imkandan yararlanabiliyor.

EVLAT EDİNEN DE KAPSAMDA?
Kendisi veya eşiyle birlikte evlat edindiği ağır engelli çocuğu bulunan anneler de erken emeklilik hakkından yararlanıyor. Burada erken emeklilik hakkı hesaplanırken, evlat edinme tarihleri dikkate alınıyor.



TESPİT NASIL YAPILIYOR?
SSK ve Bağ-Kur'lu kadınlar ile isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin çocuklarının ağır engelli olduğunun tespit edilmesi için bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya merkez müdürlüklerine başvurması gerekiyor. Kamu görevlileri ise başvuruyu çalıştıkları kurumlarına yapıyor. Kadın sigortalılar erken emeklilik hakkından yararlanmak için başvurularını çalışmaları devam ederken veya emekli olacakları dönemde yapabiliyor.

BUNLARA DİKKAT!
Prim yatırılan sürelerde şunlar gerekiyor:
Bakıma muhtaç engelli çocuğun yaşıyor olması,
Çocuğun evlenmemesi,
Anne eşinden boşanmış ise çocuğun velayetinin kendisinde bulunması.
Bu şartlar bozulursa, o tarihe kadar kazanılmış ilave süreler emeklilikte dikkate alınıyor.

