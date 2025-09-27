Macron’a bir el ense de Lula da Silva’dan! BM’de günde damga vuran anlar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva BM için bir araya geldikleri ABD'de ilginç anlar yaşadı.
MACRON'A EL ENSE
Silva, Macron ile selamlaşırken ensesinden tuttu ve kendisine doğru çekip kulağına bir şeyler söyledi.
Macron, Silva'nın hamlesini şakaya vurmaya çalışırken kameralara yansıyan görüntüler gündeme damga vurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi için bulunduğu Lahey'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile selamlaştığı anlar gündeme damga vurmuştu. Macron Başkan Erdoğan'la selamlaşırken daha önce de olduğu gibi üstünlük kurmaya çalıştı ve bir kez daha beklemediği bir hamle ile karşılaştı.
TİRAN'DA "BİLEK GÜREŞİ"
Başkan Erdoğan'ın ve Macron arasında mayıs ayında Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için bulunduğu Arnavutluk'un başkenti Tiran'da da benzer bir an yaşanmıştı.
MACRON ÜSTÜNLÜK KURMAK İSTEDİ
Başkan Erdoğan'ın yanında ayakta bekleyen Macron, elini Başkan'ın elinin üzerine koyarak üstünlük kurmaya çalışırken beklemediği bir hamleyle karşılaşmıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN HAMLESİ GÜNDEME DAMGA VURDU
Macron'un sadece parmağını tutan Başkan Erdoğan kontrolü elinden bırakmazken o anlar gündeme damga vurdu.
Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken akıllara daha önce Başkan Erdoğan'ın, Macron'un omzuna elini koyduğu anlar geldi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan...
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan...