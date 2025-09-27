PODCAST CANLI YAYIN
Macron’a bir el ense de Lula da Silva’dan! BM’de günde damga vuran anlar

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın BM'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a el ense çektiği anlar gündeme damga vurdu. İşte kameralara yansıyan o anlar...

Giriş Tarihi :27 Eylül 2025 , 13:58 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2025 , 14:06
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva BM için bir araya geldikleri ABD'de ilginç anlar yaşadı.

MACRON'A EL ENSE

Silva, Macron ile selamlaşırken ensesinden tuttu ve kendisine doğru çekip kulağına bir şeyler söyledi.

Macron, Silva'nın hamlesini şakaya vurmaya çalışırken kameralara yansıyan görüntüler gündeme damga vurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi için bulunduğu Lahey'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile selamlaştığı anlar gündeme damga vurmuştu. Macron Başkan Erdoğan'la selamlaşırken daha önce de olduğu gibi üstünlük kurmaya çalıştı ve bir kez daha beklemediği bir hamle ile karşılaştı.

NATO Zirvesi'nde dikkat çeken anlar

İki liderin Lahey'de selamlaştığı anlar ise gündeme damga vurdu.

TİRAN'DA "BİLEK GÜREŞİ"

Başkan Erdoğan'ın ve Macron arasında mayıs ayında Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için bulunduğu Arnavutluk'un başkenti Tiran'da da benzer bir an yaşanmıştı.

MACRON ÜSTÜNLÜK KURMAK İSTEDİ

Başkan Erdoğan'ın yanında ayakta bekleyen Macron, elini Başkan'ın elinin üzerine koyarak üstünlük kurmaya çalışırken beklemediği bir hamleyle karşılaşmıştı.

Macron üstünlük kurmak istedi: Başkan Erdoğan'ın hamlesini hesap edemedi!

BAŞKAN ERDOĞAN'IN HAMLESİ GÜNDEME DAMGA VURDU

Macron'un sadece parmağını tutan Başkan Erdoğan kontrolü elinden bırakmazken o anlar gündeme damga vurdu.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken akıllara daha önce Başkan Erdoğan'ın, Macron'un omzuna elini koyduğu anlar geldi.

Macron ve Başkan Erdoğan

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan...