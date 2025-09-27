Macron’a bir el ense de Lula da Silva’dan! BM’de günde damga vuran anlar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva BM için bir araya geldikleri ABD'de ilginç anlar yaşadı.

Silva, Macron ile selamlaşırken ensesinden tuttu ve kendisine doğru çekip kulağına bir şeyler söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi için bulunduğu Lahey'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile selamlaştığı anlar gündeme damga vurmuştu. Macron Başkan Erdoğan'la selamlaşırken daha önce de olduğu gibi üstünlük kurmaya çalıştı ve bir kez daha beklemediği bir hamle ile karşılaştı.