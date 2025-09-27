13 il sarı alarm listesinde! Hafta sonu planı olan iki kere düşünsün: MGM saat verdi! Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat

13 il sarı alarm listesinde! Hafta sonu planı olan iki kere düşünsün: MGM saat verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava tahminlerini paylaştı. Buna göre ülkenin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli'nin doğusunda sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken, diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık seyredecek. Özellikle öğle saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor. Ayrıca İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olacak.
Giriş Tarihi: 27.09.2025 08:53