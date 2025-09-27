Kadraj Galeri Kadraj İkon 13 il sarı alarm listesinde! Hafta sonu planı olan iki kere düşünsün: MGM saat verdi

13 il sarı alarm listesinde! Hafta sonu planı olan iki kere düşünsün: MGM saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava tahminlerini paylaştı. Buna göre ülkenin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli'nin doğusunda sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken, diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık seyredecek. Özellikle öğle saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor. Ayrıca İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olacak.

Giriş Tarihi: 27.09.2025 08:53
13 il sarı alarm listesinde! Hafta sonu planı olan iki kere düşünsün: MGM saat verdi! Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat

Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi. Bugün ülkenin kuzey kesimlerinde bulutlu hava etkili olurken, Doğu Karadeniz'de özellikle Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. İç kesimlerde ise pus ve sis görülecek.

13 il sarı alarm listesinde! Hafta sonu planı olan iki kere düşünsün: MGM saat verdi! Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat

Meteoroloji 13 il için sarı kodlu uyarı verdi

  1. Balıkesir
  2. Bursa
  3. Çanakkale
  4. Edirne
  5. İstanbul
  6. İzmir
  7. Kırklareli
  8. Kocaeli
  9. Manisa
  10. Rize
  11. Tekirdağ
  12. Trabzon
  13. Yalova
13 il sarı alarm listesinde! Hafta sonu planı olan iki kere düşünsün: MGM saat verdi! Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat

Trabzon'un doğu kesimleri ve Rize çevresinde yerel şiddetli yağışlar bekleniyor. Sel, su baskını ve heyelan riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem taşıyor.

13 il sarı alarm listesinde! Hafta sonu planı olan iki kere düşünsün: MGM saat verdi! Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat

KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI

Yağışların; Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olmasıbeklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR ALARMI

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, yurdun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

13 il sarı alarm listesinde! Hafta sonu planı olan iki kere düşünsün: MGM saat verdi! Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat

27 EYLÜL BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli'nin doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı