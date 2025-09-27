Domenico Tedesco ilk 11'ini belirledi! Antalyaspor maçında forma onların

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, sarı-lacivertliler için hem kötü gidişata son verme hem de yeni başkan Sadettin Saran'ın dönemindeki ilk lig maçı olması bakımından da büyük önem taşıyor.
FENERBAHÇE'DE HEDEF SERİYE NOKTA KOYMAK
Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Fenerbahçe, topladığı 12 puanla 3. sırada yer alıyor. Ligde son 2 haftada puan kaybı yaşayan, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde de mağlup olan Kanarya, Antalyaspor karşısında galip gelerek moral bulmak istiyor.
Sezona iyi başlanıç yapan konuk ekip Antalyaspor ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 10 puanla 6. sırada bulunuyor.
Kırmızı beyazlılar son maçında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.