Domenico Tedesco ilk 11'ini belirledi! Antalyaspor maçında forma onların

REKABETTE 59. RANDEVU Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 58 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 39 kez kazanırken, kırmızı-beyazlılar sadece 8 galibiyet aldı. 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe rakibine 107 gol atarken, Antalyaspor 47 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon oynanan iki karşılaşmayı da sarı-lacivertliler farklı skorlarla kazandı (2-0, 3-0).

FENERBAHÇE SON 10 MAÇTA YENİLMEDİ Fenerbahçe, Antalyaspor'a karşı son 10 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 8 galibiyet ve 2 beraberlik alan Kanarya, rakip filelere 20 gol gönderdi. Antalyaspor'un Fenerbahçe karşısındaki son galibiyeti ise 4 Ekim 2019'da İstanbul'da 1-0'lık skorla geldi.

EMRE BELÖZOĞLU ESKİ TAKIMINA KARŞI Fenerbahçe'nin eski kaptanı ve teknik direktörü Emre Belözoğlu, Antalyaspor'un başında sarı-lacivertlilere karşı 8. kez sahaya çıkacak. Daha önceki 7 maçta Belözoğlu, Fenerbahçe'ye karşı 2 galibiyet alabildi, 5 kez de mağlup oldu.