Domenico Tedesco ilk 11'ini belirledi! Antalyaspor maçında forma onların

Şampiyonluk hasretini dindirmek amacıyla başladığı sezonda üst üste aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzen Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Sarı lacivertliler, zorlu randevuda rakibini devirerek 3 puanı hanesine yazdırmak ve Galatasaray ile arasındaki farkın açılmamasını sağlamak amacında. Domenico Tedesco da zorlu maç öncesi kararını verdi ve ilk 11'ini netleştirdi. İşte detaylar...



Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, sarı-lacivertliler için hem kötü gidişata son verme hem de yeni başkan Sadettin Saran'ın dönemindeki ilk lig maçı olması bakımından da büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE'DE HEDEF SERİYE NOKTA KOYMAK

Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Fenerbahçe, topladığı 12 puanla 3. sırada yer alıyor. Ligde son 2 haftada puan kaybı yaşayan, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde de mağlup olan Kanarya, Antalyaspor karşısında galip gelerek moral bulmak istiyor.

Sezona iyi başlanıç yapan konuk ekip Antalyaspor ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 10 puanla 6. sırada bulunuyor.

Kırmızı beyazlılar son maçında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

REKABETTE 59. RANDEVU

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 58 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 39 kez kazanırken, kırmızı-beyazlılar sadece 8 galibiyet aldı. 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe rakibine 107 gol atarken, Antalyaspor 47 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon oynanan iki karşılaşmayı da sarı-lacivertliler farklı skorlarla kazandı (2-0, 3-0).

FENERBAHÇE SON 10 MAÇTA YENİLMEDİ

Fenerbahçe, Antalyaspor'a karşı son 10 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 8 galibiyet ve 2 beraberlik alan Kanarya, rakip filelere 20 gol gönderdi. Antalyaspor'un Fenerbahçe karşısındaki son galibiyeti ise 4 Ekim 2019'da İstanbul'da 1-0'lık skorla geldi.

EMRE BELÖZOĞLU ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'nin eski kaptanı ve teknik direktörü Emre Belözoğlu, Antalyaspor'un başında sarı-lacivertlilere karşı 8. kez sahaya çıkacak. Daha önceki 7 maçta Belözoğlu, Fenerbahçe'ye karşı 2 galibiyet alabildi, 5 kez de mağlup oldu.

SADETTİN SARAN'IN İLK LİG MAÇI

Geçtiğimiz hafta yapılan olağanüstü kongreyle Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçilen Sadettin Saran, mazbatasını aldıktan sonra ilk kez taraftarı önünde bir lig maçına çıkacak. Bu nedenle Antalyaspor mücadelesi camia için ayrı bir önem taşıyor.

MAÇIN HAKEMİ ALİ YILMAZ

FenerbahçeAntalyaspor karşılaşmasını Ali Yılmaz yönetecek. Hakan Yemişken ve Samet Çiçek yardımcı hakem olarak görev alırken, Erdem Mertoğlu 4. hakem olacak. Gaziantep bölgesi hakemi Ali Yılmaz, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'nin bir maçında düdük çalacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Domenico Tedesco'nun sahaya Ederson, Semedo, Oosterwolde, Brown, Skriniar, Çağlar, Fred, İsmail, Kerem, Szymanski ve En-Nesyri ilk 11'ini sürmesi bekleniyor.


