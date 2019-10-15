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  • 15.10.2019 09:28
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 09:34

Rus basınından 'ye destek: Gerçek dostlar savaşta beli oluyor

'nın terör örgütü 'ye yönelik operasyonuna 'nin sözde dostlarından tepki gelirken, Rus basını da "Gerçek dostlar savaşta beli oluyor" yorumu yaptı.

Rus basınından Türkiye'ye destek!

Rossiskaya Gazeta yazarı Yevgeni Şestakov, Birleşmiş Milletler 'nde geçen hafta 'nin 'deki harekatının kınanması konusunda Fransa, , , ve Polonya tarafından verilen karar tasarısının, D ve tarafından veto edildiğini hatırlattıktan sonra şu satırlarla devam etti:

"RUSYA'NIN, BİR NATO ÜYESİNİ NATO'YA KARŞI SAVUNMASI İMKANSIZDI"
"Bundan sadece bir kaç yıl önce Rusya'nın Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın bir üyesini NATO üyelerinin tehditlerine karşı savunması imkansız bir şeydi. Görünen o ki; 'gerçek dostlar savaşta belli olur' fikrine doğru yaklaşıyor. Türk yetkililer, eski NATO müttefiklerine dair hayallerini bir kenara bırakıyorlar.



"MÜLTECİLERİ TUTAN TÜRKİYE, AB'NİN HAYATINI KURTARDI"
Türkiye'nin iki milyon Suriyeli mülteciyi Suriye'nin kuzeyine yerleştirme amacıyla Kürtlere karşı yürüttüğü harekat, AB açısından hayat kurtarıcı bir şey. Harekat yeni bir göçmen krizini önleyebilir. Fakat bir sebeple bu detaylarla ilgilenmiyor.

Bazı Avrupalı liderlerin Türkiye'nin Kürtlere karşı operasyonuna yönelik eleştirel açıklamalar yapma arzusu riskli ve yanlış bir fikir gibi görünüyor. Eski dünyanın, ABD'nin askeri ya da mali desteği olmaksızın Ankara'yı durdurma şansı yok."

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