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  • 14.10.2019 19:42
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 19:42

Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Hasanov'dan ’na destek

, ’nin ’na destek vererek, “Operasyonu hem yakından takip ediyoruz, hem de konuyla ilgili görüşlerimizi anında ulusal medyalar aracılığıyla duyuruyoruz. Türkiye’de ne yaşanıyorsa, burada da biz yaşıyoruz” dedi.

Azerbaycan'dan Barış Pınarı Harekatı’na destek

, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) medya buluşmasında, Demirören Haber Ajansı'na, 'nin 'nin kuzeyine düzenlediği hakkında açıklamalarda bulundu.

İki kardeş ülkenin her zaman birbirlerini desteklediğini, dünya arenasında uluslararası ve bölgesel öneme sahip her konularda ortak bir tavır sergilediğine dikkat çeken Hasanov, "Azerbaycan ve Türkiye'de yaşayan halklar, tek millet olarak iki devleti temsil ettiklerine bakmadan bütün meselelerde birlikte oldular ve birlikte olmaya devam edecekler. Azerbaycan, Türkiye'nin uluslararası sürdürdüğü politikayı her zaman desteklemiştir. Türkiye'de ne yaşanıyorsa, burada da biz yaşıyoruz" dedi.

"AZERBAYCAN'DA AYNI SORUNLARLA MÜCADELE ETTİ"
Azerbaycan'ın da benzer sorunlar ile mücadele ettiğini ifade eden Hasanov, "Türkiye'nin yaşadığı bütün sorunları Azerbaycan da yaşıyor. Azerbaycan daima Türkiye'nin yanındadır. Tüm olaylarda, ister 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde, ister daha sonra yaşanan olaylarda, Türkiye'nin yaptığı tüm operasyonlarda Azerbaycan Türkiye'ye ilk desteği vermiştir ve vermeye devam edecektir" şeklinde konuştu.


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