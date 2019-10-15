Avrupa'dan itiraf gibi açıklama: Türkler’i tutamayız

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin Dışişleri Bakanları acilen toplandı. Barış Pınarı Harekatı 'nı kınadı.çağrısı yaptı.Ankara, terör sevicilerin hiçbirini dikkate almadı. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn manşeti attı:Kobani'de, Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor. Münbiç'te kararımızı uygulama aşamasındayız.Türkiye hayati bir adım atmıştır. Başladığımız işi muhakkak bitireceğiz. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez.Almanya'da Ecrin İnam (9), Mehmetçik'e mektup yazdı: Hani Afrin'de bir çocuk şöyle demişti düşmana. 'Sizi Allah'a şikayet edeceğim.'Anladım ki, şikayet etmiş Allah'a. Allah da sizi yollamış intikam almaya. Bir daha çocuklar ölmesin, bayrağımız inmesin, ezanlar dinmesin...Hainler arkasına dahi bakmadan kaçtı. Giderayak hapisteki DEAŞ'lıları da serbest bıraktı.Bu oyun, başta ABD olmak üzere tepkiyle karşılandı.ST.Pauli oyuncusu Enver Cenk Şahin, asker selamı çaktı. Mehmetçik'e destek mesajı yolladı.

Ancak milli duruş, Almanlar'a battı. Kulüp sözleşmesini feshedip kadro dışı bıraktı.Türkiye, Paris'te oynanan maçta Fransa ile berabere kalarak liderliğini devam ettirdi.Giroud'un golüne 81. dakikada Kaan cevap verdi. Milliler, İzlanda ile berabere kalsa bile EURO 2020'ye katılacak.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin güvenlik kaygıları meşru. Hiçbir müttefik Türkiye kadar fazla terörist saldırıya uğramadı.ABD başkentindeki Türkler birleşti. Beyaz Saray önünde operasyona destek gösterisi düzenledi.Terör örgütü, yine sınır kasabalarına havan atışı yaptı. Siviller büyük korku yaşadı. Şans eseri can kaybı olmadı.

, Barış Pınarı Harekatı'yla terör yuvalarını bir bir temizledi. Önce Resulayn, ardından Tel Abyad 'a Türk bayrağını dikti. Başkan Erdoğan, dün Bakü ziyareti öncesi, yeni hedefleri işaret etti. Kobani ve Münbiç'in de PKK/ YPG 'den arındırılacağını bildirdi:Rusya'nın da olumlu yaklaşımı ile sıkıntı olmayacağa benziyor. Münbiç konusunda da kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız. ABD ile Münbiç konusundaki karşılıklı mutabakatımız, 90 gün içinde terör örgütleri Münbiç'i boşaltacaklardı. Seneyi devirdik ama Münbiç boşaltılmadı. Oranın gerçek sahipleri Arap kardeşlerimiz girecek. Bu konudaki yaklaşımımız onların oraya girmesi ve güvenliğini sağlamak."Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Ardından Dünya Türk İş Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada harekata karşı çıkanlara mesaj gönderdi: Güçlenen bir Türkiye'ye karşı hep birlikte adım atıyorlar. Açık söylüyorum, İşte onun için biz bu attığımız adımdan vazgeçmeyeceğiz, siz ne derseniz deyin.

Parlamenter Asamblesi Londra'da toplandı. Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var. Başka hiçbir müttefik daha fazla terörist saldırıya uğramadı. Başka hiçbir müttefik Orta Doğu kaynaklı şiddet, istikrarsızlık ve kargaşaya daha fazla maruz kalmadı" dedi.Erdoğan'ın açıklamasının ardından Münbiç sınırı, TSK ve SMO tarafından kuşatıldı. Hainlerin şehir merkezini boşaltmaya başladıABD, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Haseke kentinden de çekildi. Dün akşam saatlerinde başlayan çekilme işlemi nedeniyle ABD'li askerler, Irak tarafına geçti.

Teröristler, tünellerde sakladıkları mühimmatı araçlara yüklerken böyle yerle bir edildi.askerini görünce kaçacak delik arayan PKK/YPG'li hainler, kazdıkları tünellerdeki silah ve mühimmatları bir araca yüklemeye başladı. O anlar, İHA'lar tarafından tespit edildi. Anında Hava Kuvvetleri'mize bilgi geçildi. Havalanan jetler, nokta atışıyla tüneli ve mühimmatı yerle bir etti. Bu operasyonda çok sayıda terörist öldürüldü.sıkışan PKK/ YPG, DEAŞ'tan medet ummaya başladı. Hainler, dün Tel Abyad'da DEAŞ'lıların tutuklu bulunduğu hapishanenin kapılarını açtı. Toplam 2 bin kişinin kaçtığı anlaşıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , "Bölgemizde bir tek DEAŞ hapishanesi vardı. Oraya gittiğimiz zaman bunun YPG'liler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük." dedi.

Başkanı Donald Trump yine klavyenin başına geçti. Mesajlarını dile getirdi: Kürtler bizi savaşa dahil etmek için DEAŞ mensuplarını serbest bırakıyor olabilir. İnsanlar gerçektenBizi Orta Doğu batağına çekenler şimdi orada kalmamızı isteyenler.