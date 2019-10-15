Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerikanının önemli gazetelerinden Wall Street Journal için bir makale kaleme aldı.

Makalesinde, "Diğerleri harekete geçmekte başarısız olunca Türkiye adım attı" başlığını kullanan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın sebebine ilişkin açıklamalar yaparak, "Uluslararası toplumun harekete geçmeyeceği sonucuna vardık ve Suriye'nin kuzeydoğusu için bir plan geliştirdik" dedi.

"Görevimiz, eş zamanlı olarak PKK ve DEAŞ bağlantılı gruplar ile mücaledele etmektir" diyen Başkan Erdoğan, "Bizim açımızdan, terör gruplarıyla ilintili olanlar dışındaki bütün Suriye vatandaşları eşittir. Suriyeli Kürtler ve PKK'nın özdeşleştirilmesini kabul etmiyoruz" dedi.

Erdoğan, Arap Birliği'nin Türkiye'nin başlattığı harekata karşı aldığı kararı eleştirerek, "İç savaşı durdurmak için hangi siyasi girişimleri desteklediler? İnsani krize son verme çabalarına ne kadar katkıda bulundular?" sorularıyla tepkisini dile getirdi.

Başkan Erdoğan, "Açıklamaları Arap halkının gerçek görüş ve düşünceleri yansıtlayan Arap Birliği'nin meşruiyeti yoktur" ifadelerini kullandı.