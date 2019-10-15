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  • Son Güncelleme: 15.10.2019 09:19

Başkan Erdoğan harekat hakkında 'a yazdı!

Başkan , ’da ile ilgili kaleme aldığı yazıda "Uluslararası toplumun harekete geçmeyeceğini anladık. Görevimiz ve DEAŞ bağlantılı gruplarla mücadele. ve PKK’nın özdeşleştirilmesini kabul etmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan harekat hakkında Wall Street Journal'a yazdı!

Başkan , Amerikanının önemli gazetelerinden için bir makale kaleme aldı.

Makalesinde, "Diğerleri harekete geçmekte başarısız olunca adım attı" başlığını kullanan Erdoğan, 'nın sebebine ilişkin açıklamalar yaparak, "Uluslararası toplumun harekete geçmeyeceği sonucuna vardık ve Suriye'nin kuzeydoğusu için bir plan geliştirdik" dedi.

"Görevimiz, eş zamanlı olarak ve DEAŞ bağlantılı gruplar ile mücaledele etmektir" diyen Başkan Erdoğan, "Bizim açımızdan, terör gruplarıyla ilintili olanlar dışındaki bütün Suriye vatandaşları eşittir. ve PKK'nın özdeşleştirilmesini kabul etmiyoruz" dedi.

Erdoğan, 'nin Türkiye'nin başlattığı harekata karşı aldığı kararı eleştirerek, "İç savaşı durdurmak için hangi siyasi girişimleri desteklediler? İnsani krize son verme çabalarına ne kadar katkıda bulundular?" sorularıyla tepkisini dile getirdi.

Başkan Erdoğan, "Açıklamaları Arap halkının gerçek görüş ve düşünceleri yansıtlayan Arap Birliği'nin meşruiyeti yoktur" ifadelerini kullandı.

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