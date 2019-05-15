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Trump:120 binden fazla asker gönderirdik

Trump, “ABD, İran tehdidine karşı bölgeye 120 bin asker gönderiyor” haberini yalanladı.

120 binden fazla asker gönderirdik
ABD Başkanı Donald Trump, New York Times gazetesinin dün yayımladığı "ABD, İran tehdidine karşı bölgeye 120 bin asker göndermeye hazırlanıyor" şeklindeki haberin doğru olmadığını belirtti. Trump, "Bölgeye asker göndermeyi planlamadık. Umarım planlamak zorunda da kalmayız. Eğer planlamış olsaydık bundan daha fazla asker gönderirdik" dedi. Trump'un bu açıklaması, ABD'nin İran'la askeri bir karşılaşma ihtimalini göz ardı etmediği şeklinde yorumlandı. Trump, önceki gün İran'ın ABD'ye karşı herhangi bir adım atması durumunda karşılığının "ağır" olacağını söylemişti.

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