Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 02.05.2019 20:48
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 21:05

Maduro'dan gövde gösterisi yaptı! Yüzlerce asker böyle karşıladı

Aylardır büyük bir siyasi kriz yaşayan ve ABD destekli muhaliflerin başarısız askeri kalkışmasına sahne olan ’da Devlet Başkanı , askerlerle yürüyerek gövde gösterisi yaptı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro,  " ve kanunların komutasında birleşmiş bir Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler ihanet ve darbecilikle mücadele etmelidir" dedi.

Başkentin güneyinde Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlere (FANB) ait büyük askeri kampüs Fuerte Tiuna'yı sabahın erken saatlerinde ziyaret eden Maduro, buradaki askeri akademinin bahçesinde yüzlerce asker tarafından karşılandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriMaduro'dan gövde gösterisi yaptı! Yüzlerce asker böyle karşıladı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri