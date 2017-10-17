Al sana kanıt ABD!

FETÖ ile işbirliği ve 17-25 Aralık darbe girişimindeki aktif rolü, fotoğraflarla da belgelenen ABD Konsolosluk çalışanı Metin Topuz'la ilgili ABD'den skandal bir açıklama daha geldi. ABD Dışişleri Sözcüsü, "Türkiye ile ilişkilerimiz karışık. 2 çalışanımız tutuklu ve terörle suçlanıyor. Türk hükümeti hâlâ kanıt göstermedi." dedi.
ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert "Türkiye ile ilişkilerimiz karmaşık. 2 çalışanımız tutuklu, terörle suçlanıyor. Türk Hükümeti hala kanıt göstermedi" açıklamasında bulundu.
İŞTE METİN TOPUZ'UN FETÖ'YLE İRTİBATI Metin Topuz'un FETÖ ile ABD arasında irtibatı sağladığı ve darbe girişimlerinde aktif rol oynadığı açıkça ortaya çıkmıştı. ABD ise ajanlarını korumak adına kirli işbirliğini görmezden geliyor. ABD'li sözcünün kanıt yok dediği skandal ilişkiyi bir kez daha gözler önüne seriyoruz. İşte Metin Topuz'un FETÖ'cülerle irtibatı...
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