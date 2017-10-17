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Yol Durumu
  1. ABD’li Lawrence şimdi de Rakka’da!
  2. 'En ciddi saldırıyla karşı karşıyayız'

Al sana kanıt !

FETÖ ile işbirliği ve 17-25 Aralık darbe girişimindeki aktif rolü, fotoğraflarla da belgelenen Konsolosluk çalışanı 'la ilgili ABD'den skandal bir açıklama daha geldi. ABD Dışişleri Sözcüsü, "Türkiye ile ilişkilerimiz karışık. 2 çalışanımız tutuklu ve terörle suçlanıyor. Türk hükümeti hâlâ kanıt göstermedi." dedi.

Al sana kanıt ABD!
Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert "Türkiye ile ilişkilerimiz karmaşık. 2 çalışanımız tutuklu, terörle suçlanıyor. Türk Hükümeti hala kanıt göstermedi" açıklamasında bulundu.

İŞTE METİN TOPUZ'UN FETÖ'YLE İRTİBATI
'un FETÖ ile ABD arasında irtibatı sağladığı ve darbe girişimlerinde aktif rol oynadığı açıkça ortaya çıkmıştı. ABD ise ajanlarını korumak adına kirli işbirliğini görmezden geliyor. ABD'li sözcünün kanıt yok dediği skandal ilişkiyi bir kez daha gözler önüne seriyoruz. İşte Metin Topuz'un FETÖ'cülerle irtibatı...

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  • 17 Ekim 2017, Salı 23:03
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