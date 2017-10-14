SAYGILI'YA JASON İLE GİTTİ
Metin Topuz'un olay günü emniyete birlikte geldiği kişilerden birisinin daha önce FETÖ'cü polis ve savcılarla görüşmesi talimatını verdiğini açıkladığı ve amiri olduğunu belirttiği Jason Sandoval olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinden Sandoval'ın Metin Topuz'un hemen arkasında mavi bir gömlek giymiş şekilde yürüdüğü görülüyor. Jason Sandoval'ın, ABD'nin narkotik birimi DEA'nın İstanbul bürosunda polis olduğu ortaya çıkmıştı. Bu ayrıntı 17-25 Aralık kumpasını tezgâhlayan emniyetçilerin yalnızca Türk irtibat görevlisi Metin Topuz ile değil ABD'nin diplomatik dokunulmazlığı bulunan polis müdürleriyle de görüştüğünü kanıtladı.
'TALİMATI AMİRİMDEN ALDIM'
Metin Topuz, İstanbul 11. Sulh Ceza Hâkimliği'ndeki sorgusunda Zekeriya Öz ile irtibatını anlatırken, "Ben ilk defa Zekeriya Öz ile Çağlayan Adliyesi'nde ABD'li heyet ile görüştüm. Kendisi ve bir başka ismini hatırlayamadığım Cumhuriyet Savcısı'nın katıldığı bir toplantıydı. Bana sorulan telefon görüşmesini bu toplantıyı organize etmek için yaptım. Zekeriya Öz'e telefonu vermemi müdürüm bana söyledi. Müdürümün ismi Jason Sandoval'dır" diye konuşmuştu. Telefon irtibatı olan şahısların muhatapları olan durumlardaki makamları işgal eden şahıslar olduğunu ileri süren Metin Topuz, "Ben de amirim pozisyonunda olan Jason Sandoval'nın talimatlarıyla bu şahıslarla telefon görüşmeleri yaptım. İsnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum" demişti. Topuz, sorgusu ardından tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konulmuştu.
TOPUZ'UN ÜÇ TELEFONU VAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Metin Topuz'un soruşturmasıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Savcılık, Topuz'un Kadıköy'deki evinde yapılan aramada şüpheliye ait birer Iphone, Samsung ve Blackberry marka cep telefonunun yanı sıra bir sim kart, 3 flash bellek, bir harici disk, bir fotoğraf makinası, bir CD, bir DVD ve bir tablet bilgisayara el konularak incelemelere başlandığını belirtti.
METİN Topuz'un avukatı Halit Akalp, dün müvekkiliyle görüştükten sonra "Görüşme ile ilgili herhangi bir sorunumuz yok" açıklamasını yaptı.
Nazif KARAMAN
kalan karakter 1000
amerikan dea polislerini göndermek lazım ...bizim arındırılan türk polisimiz bize yeter
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