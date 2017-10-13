Kilit ajan N.M.C.

Akşam gazetesi köşe yazarlarından Murat Kelkitlioğlu, bugün köşesinde yazdığı yazıda ABD Konsolosluğu'nda yaşanan ajan skandalını ele alırken Metin Topuz'un ve diğer aranan ajan N.M.C.'nin bağlantılarına dikkat çekti.
İşte Kelkitlioğlu'nun o yazısı
Dört gözle hafta sonu Türkiye'den ayrılmasını beklediğimiz John Bass, her ne kadar lafı eveleyip gevelese de ABD ile vize krizine neden olan 'ajanlar'ın kimlikleri ve ilişkileriyle ilgili her geçen gün çok ilginç bilgilere ulaşıyoruz.
Bass, 'kimseyi saklamıyoruz' diyerek üstünü örtmeye çalışsa da, konsoloslukta saklanan N.M.C de en az Metin Topuz kadar kritik bir isim. İstihbarat ve operasyon birimlerinde çalışan FETÖ'cü polislere teknik-takip eğitimleri verdiği iddia edilen N.M.C, hedefleri belirleyen kişi.
Savcılık kaynakları, MİT TIR'ları kumpasını organize eden 'imamlar'ın konsolosluk içinde Metin Topuz'la birlikte N.M.C. ile telefon irtibatına geçtikleri ihtimali üzerinde duruyor.
Emniyete hayalet gibi girmiş!
Bu arada, bir diğer kritik isim Metin Topuz'un emniyet içersindeki tüm ilişkileri de didik didik ediliyor.
17-25 Aralık sivil darbe girişiminin başaktörü polis müdürleri Yakup Saygılı, Mahir Çakallı, Mehmet Akif Üner, Yasin Topçu ve Zekeriya Öz ile ilişkisi net olarak tespit edilen Topuz'un, Vatan Caddesi'nde ne zaman, nereye, kime geldiği araştırılıyor.
Topuz bu isimlerle sadece telefonla görüşmedi. Sıkça yüz yüze de görüştü. Ziyaretçi kayıtlarına bakıldığında Topuz'un adına rastlanmadı. Özel misafir olarak arka kapılardan, otopark asansörlerinden içeriye alındı. Kim olduğu, kime geldiği ziyaretçi defterine hiç işlenmedi.
Konuyla ilgili son bir not daha! ABD Konsolosluğu, Metin Topuz'un oğlu Cem Topuz'u koruma görevlisi olarak istihdam ediyormuş! Yani Topuz sevgisi babayla sınırlı değilmiş!
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Yarın birgün CHP LİDERİ bu VATAN HAİNİ CİA AJANLARINA sahip çıkarsa şaşırmam
bu fetocu hain terörist abd kafiri ile esrar-eroin ticareti yapimiş.bas git ulan domuz con.domuzdan post,eski düşmandan dost olmaz.
Abd bizim eski bakanımız ve Sayın Cumhur Başkanımızın koruma polisleri hakkında dava açıp tutuklama kararı verebiliyorlar. Ayrıca Rıza sarraf ve Halkbank Genel müdür yardımcısını abd nin çıkarlarına karşı hareket etti diye kafasına göre tutuklama yapıyor. Biz de Türk Milleti olarak soruyoruz abd ye: Bre pezevenkler siz pkk/pyd/ypg/ daeş ye fetö köpeğinin kurduğu örgüte yani Türkiyenin düşmanlarına alenen silah verip Türkiye Cumhuriyeti Devletinin milli birliğine ve bütünlüğüne kastederken ajanlarınızı tutuklayıp besleme teröristlerinizi geberttiğimiz için niye bozuluyorsunuz. Biz biliyoruz artık. pkk pyd ypg fetö deaş tüm terör örgütleri = Birleşik Terörist Amerika Devleti.
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