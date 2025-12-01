Ankara'da pitbull dehşeti: Köpek sahibi tutuklandı
Etimesgut’ta anneleriyle yürüyen 5 yaşındaki Doğa ve 1,5 yaşındaki Efe’ye komşularına ait pitbull saldırdı. Yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırılırken, köpeğin sahibi mahkemece tutuklandı. Köpek ise karantina altına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde pitbull saldırısına uğrayan çocuklara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yerlikaya paylaşımda, "anneleriyle birlikte evlerine dönen 5 yaşındaki Doğa ve 1,5 yaşındaki Efe'ye komşularına ait pitbull cinsi köpek saldırdı. Olayın ardından köpeğin sahibi F.T.Ö.E. isimli kişi gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı" dedi
Bakan Yerlikaya, tehlikeli ırk statüsündeki köpeğin karantinaya alınmak üzere Etimesgut Belediyesine teslim edildiğini belirtti. Yaralanan Doğa ve Efe için "Acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde pazar alışverişinden dönen Öztürk ailesinin 1,5 ve 5 yaşındaki iki çocuğu, apartman komşularının pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralandı.
Olay, ikindi saatlerinde aile üyelerinin alışverişten dönerek asansörle dairelerinin bulunduğu kata çıkması sırasında meydana geldi. Anne Belkız Öztürk asansörün kapısının açılmasıyla karşı komşusuna ait pitbull cinsi köpekle karşılaştı. Köpek, 5 yaşındaki Doğa Öztürk'e göğüs bölgesinden, 1,5 yaşındaki Efe Öztürk'e ise yüzünden saldırdı.
Yaralanan iki çocuk ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda gözetim altında tutulan kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.