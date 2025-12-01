Ankara’da pitbull dehşeti: Köpek sahibi tutuklandı

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 16:31

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde pitbull saldırısına uğrayan çocuklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya paylaşımda, "anneleriyle birlikte evlerine dönen 5 yaşındaki Doğa ve 1,5 yaşındaki Efe'ye komşularına ait pitbull cinsi köpek saldırdı. Olayın ardından köpeğin sahibi F.T.Ö.E. isimli kişi gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı" dedi

Bakan Yerlikaya, tehlikeli ırk statüsündeki köpeğin karantinaya alınmak üzere Etimesgut Belediyesine teslim edildiğini belirtti. Yaralanan Doğa ve Efe için "Acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.