İşte bağlantı

FETÖ’nün en önemli isimleriyle irtibatta çıkan ABD Elçiliği görevlisi Metin Topuz’un kimlerle ne zaman görüştüğüne TAKVİM ulaştı. Böylelikle Topuz’un FETÖ’cü Zekeriya Öz, Yakup Saygılı, Mehmet Akif Üner ve Nazmi Ardıç ile defalarca görüştüğü kanıtlandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 17/25 Aralık darbe girişimi ile ilgili yürütülen soruşturmada, kumpası tezgâhlayan Fetullahçı polis müdürlerinin ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu ile irtibatları belirlendi. ABD Başkonsolosluğu'nda çalışan Metin Topuz, FETÖ'cü isimlerle telefon trafiği ortaya çıkınca cezaevine konuldu. Topuz'un FETÖ'cü polislerle olan görüşmelerini belgeleyen HTS kayıtlarının belgesine TAKVİM ulaştı. Belgelere göre Topuz'un 17-25 Aralık yargı darbe girişiminin yanı sıra Gezi kalkışmasından önce de FETÖ'nün polis amirleri ile defalarca görüştüğü görüldü.
GEZİ OLAYLARI ÖNCESİ DE AKTİF
HTS trafiğine göre, 17 Aralık soruşturmasını yürüten büronun başında yer alan Eski İstanbul Nitelikli Dolandırıcılık Büro AmiriByLock'çu Mehmet Akif Üner, 17 Aralık'tan bir ay önce farklı günlerde 10 kez toplam 27 dakika 22 saniye Metin Topuz ile görüştü.17/25 Aralık kumpasını tezgâhlayan Eski İstanbul Mali Şube Müdürü ByLock'çu Yakup Saygılı ile de aynı zaman diliminde görüştüğü belirlendi. 17 Aralık kumpasının diğer ismi eski İstanbul Organize Şube Müdürü Nazmi Ardıç ise Topuz ile 11 dakika 48 saniye görüşme yaptı.17Aralık'ı yöneten Eski İstanbul İlEmniyet Müdür Yardımcısı MahirÇakallı'nın tam Gezi Olayları öncesi ve sırasında Topuz ile defalarca görüştüğü belirlendi. Metin Topuz'un firari savcı Zekeriya Öz'ün A1 Blok 428 numaralı odasındaki direkt telefon hattı ile de pek çok kez irtibat kurduğu HTS belgelerine yansıdı. Görüşmelerin 17/25 Aralık kumpasının hemen öncesinde yoğunlaştığı belirlendi.
BASS BELGE SORMUŞTU
Türkiye'deki görevi biten ABD Büyükelçisi John Bass gazetecilerle yaptığı görüşmede Türkiye'den, Metin Topuz'un görevi ile bağdaşmayan görüşmelerine ilişkin belge istemişti... TAKVİM'in ulaştığı bu belgeler ise 17/25 Aralık kumpası öncesinde ABD görevlisi Topuz'un kumpasçı polislerle sıra dışı samimiyetini belgeledi.
FETÖ'nün en azılı isimlerinden Zekeriya Öz, Topuz'la defalarca buluştu ve görüştü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.