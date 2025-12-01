PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da derbi trafiği! Yoğunluk yüzde 85'e çıktı

İstanbul'da Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi yağışlı havanın da etkisiyle ana arter, cadde ve yollarda trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.

İstanbul'da derbi trafiği! Yoğunluk yüzde 85'e çıktı

Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi İstanbul genelinde trafik adeta durma noktasına geldi. Yağışlı havanın da etkisiyle özellikle ana arterlerde, cadde ve bağlantı yollarında yoğunluk yüzde 85 seviyesine yükseldi.

Kadıköy'de derbi öncesi trafik durma noktasına geldi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Kent genelinde akşam saatlerine doğru yoğunlaşan trafik, köprü girişleri, D-100 Karayolu, TEM bağlantı noktaları ve stadyuma yakın güzergahlarda uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Kadıköy’de derbi öncesi trafik durma noktasına geldiKadıköy’de derbi öncesi trafik durma noktasına geldi

Polis ekipleri, stadyum çevresindeki yolları tek yönlü açarak trafik akışını sağlamaya çalışıyor. D-100 Karayolu ve Fikirtepe-Kalamış güzergahlarında yoğunluk sürüyor.

