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17 Aralık'tan bir ay önce Mali Şube’ye gitmiş

FETÖ'cülerle ABD arasında irtibatı sağlayan ABD İstanbul Başkonsolosluk görevlisi ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Topuz'un, 17 Aralık’tan bir ay önce Mali Şube’ye gittiği anlaşıldı.

Metin Topuz 17 Aralıktan bir ay önce Mali Şube’ye gitmiş
Amerika ile vize krizi çıkaran ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli 'un FETÖ irtibatına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturma kapsamında "Casusluk" iddiasıyla tutuklanan Metin Topuz'un 17- 25 Aralık operasyonundan bir ay önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'ye gittiği ortaya çıktı.



MALİ ŞUBEDE KİMLERLE NE GÖRÜŞTÜ?
Daha önce ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) mensubuymuş gibi operasyonlara katıldığına dair fotoğrafları ortaya çıkan Metin Topuz'un, Mali Şube'ye ne için gittiği ise araştırılıyor. Metin Topuz'un, FETÖ'cü hakim, savcı ve polislerle ilişki ağını inceleyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdikçe ilişki ağını da ortaya çıkarıyor. Yeni ulaşılan görüntülere göre Topuz, 7 Kasım 2013 saat 14.08'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube önünde görülüyor. Savcılık şimdi Topuz'un o gün Mali Şube'de kimlerle ne görüştüğünü araştırıyor.
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  • 12 Ekim 2017, Perşembe 19:22
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