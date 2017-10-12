İşte ABD'nin suçüstü fotoğrafı! Metin Topuz'un görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17-25 Aralık yargısal darbe girişiminin arkasında kimlerin bulunduğunu tespit etmeye yönelik soruşturmasında tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatı belgelendi.
METİN TOPUZ, KUMPASIN MİMARI YAKUP SAYGILI İLE GÖRÜŞTÜ
A Haber'de yayınlanan Kadraj programında SABAH gazetesi muhabiri Kenan Kıran, Metin Topuz'la ilgili görüntüleri paylaştı. Topuz'un, 17-25 Aralık darbe girişiminden 32 gün önce, 5 Kasım 2013'te FETÖ'cü eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görüştüğüne yönelik fotoğrafları yayınlandı.
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Casus, ajan bunlar
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