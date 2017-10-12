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İşte ABD'nin suçüstü fotoğrafı! 'un görüntüleri ortaya çıktı

Tutuklanması ABD ile krize neden olan İstanbul Başkonsolosluğu "irtibatçı"sı 'un, FETÖ ile işbirliği ve 17-25 Aralık darbe girişimindeki aktif rolü, fotoğraflarla da belgelendi. Görüntülerde Topuz, 17 Aralık'tan 32 gün önce, kumpasın mimarlarından 'yı Mali Şube'deki makamında ziyaret ediyor. Topuz ile Saygılı'nın sır dolu görüşmesi yaklaşık bir saat sürüyor.

İşte ABDnin suçüstü fotoğrafı! Metin Topuzun görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17-25 Aralık yargısal darbe girişiminin arkasında kimlerin bulunduğunu tespit etmeye yönelik soruşturmasında tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi 'un, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatı belgelendi.

İşte ABD'nin suçüstü fotoğrafı! Metin Topuz'un görüntüleri ortaya çıktı

METİN TOPUZ, KUMPASIN MİMARI YAKUP SAYGILI İLE GÖRÜŞTÜ
A Haber'de yayınlanan Kadraj programında SABAH gazetesi muhabiri Kenan Kıran, Metin Topuz'la ilgili görüntüleri paylaştı. Topuz'un, 17-25 Aralık darbe girişiminden 32 gün önce, 5 Kasım 2013'te FETÖ'cü eski İstanbul Mali Şube Müdürü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görüştüğüne yönelik fotoğrafları yayınlandı.
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  • 12 Ekim 2017, Perşembe 21:32
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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T&#252;rkiyem Türkiyem

Casus, ajan bunlar

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hayır0
cevapla 12.10.2017 22:05
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