Helal olsun sana Kante

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, sahadaki performansının yanı sıra saha dışındaki mütevazı yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor.

Fransız orta sahanın günlük hayatındaki sade tercihleri, Sarı-Lacivertli camiada büyük takdir topladı. Edinilen bilgilere göre 34 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, İstanbul'da altında AVM bulunan 3+1 bir eve taşındı. Kulüp yönetimi tarafından kendisine bir asistan tahsis edilmesine rağmen Kante'nin bu teklifi nazik bir şekilde geri çevirdiği öğrenildi. Fransız futbolcunun, birine iş yükü çıkarmayı sevmediği için bu teklifi kabul etmediği belirtildi. Kulübe yakın kaynaklardan Kante'nin, "Arabamı kendim kullanırım, alışverişimi de kendim bizzat yaparım" diyerek günlük işlerini kendi başına halletmek istediğini net olarak ifade ettiği aktarıldı. Mütevazılığı ve içine kapanık karakteriyle bilinen yıldız futbolcunun kişiliğini yansıtan bir başka sözünün de dikkat çektiği belirtiliyor. Kante'nin, "Masada bir su olsun, çok susamış olayım, içemem ama sana da soramam" ifadelerini kullandığı dile getirildi.