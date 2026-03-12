Gençlerbirliği - Beşiktaş

YASİN KOL

(Y) MURAT TUĞBERK CURBAY

(Y) MEHMET SALİH MAZLUM

(D) MUHAMMET ALİ METOĞLU

Samsunspor - Kayserispor

ADNAN DENİZ KAYATEPE

(Y) BAHTİYAR BİRİNCİ

(Y) MURAT TEMEL

(D) YUSUF ADNAN KENDİRCİLER

İLK KEZ KADIN HAKEM

Süper Lig'de 26. hafta ile birlikte bir ilk yaşanacak. Ligde ilk kez kadın bir hakem, orta hakem olarak görev yapacak.



Ligin 26. haftasındaki Göztepe - Alanyaspor maçında kadın hakem Asen Albayrak görev alacak.