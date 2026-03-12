Trendyol Süper Lig'de 26. haftada oynanacak karşılaşmaların hakemleri duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu, yeni haftada görev yapacak isimleri açıklarken gözler zirve ve derbi hattındaki kritik maçlara çevrildi.
İŞTE MAÇLAR VE HAKEMLER
Kocaelispor - Konyaspor
CİHAN AYDIN
(Y) MURAT ALTAN
(Y) ÖZCAN SULTANOĞLU
(D) ÖMER FARUK GÜLTEKİN
Göztepe - Alanyaspor
ASEN ALBAYRAK
(Y) SAMET ÇİÇEK
(Y) MURAT ŞENER
(D) ERDEM MERTOĞLU
Galatasaray - Başakşehir
BATUHAN KOLAK
(Y) İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN
(Y) KEREM ERSOY
(D) REŞAT ONUR COŞKUNSES
Trabzonspor - Çaykur Rizespor
ÇAĞDAŞ ALTAY
(Y) FURKAN ÜRÜN
(Y) KEREM İLİTANGİL
(D) MELEK DAKAN
Kasımpaşa - Eyüpspor
ALİ YILMAZ
(Y) MEHMET EMİN TUĞRAL
(Y) OGÜN KAMACI
(D) AYBERK DEMİRBAŞ
Gençlerbirliği - Beşiktaş
YASİN KOL
(Y) MURAT TUĞBERK CURBAY
(Y) MEHMET SALİH MAZLUM
(D) MUHAMMET ALİ METOĞLU
Samsunspor - Kayserispor
ADNAN DENİZ KAYATEPE
(Y) BAHTİYAR BİRİNCİ
(Y) MURAT TEMEL
(D) YUSUF ADNAN KENDİRCİLER
İLK KEZ KADIN HAKEM
Süper Lig'de 26. hafta ile birlikte bir ilk yaşanacak. Ligde ilk kez kadın bir hakem, orta hakem olarak görev yapacak.
Ligin 26. haftasındaki Göztepe - Alanyaspor maçında kadın hakem Asen Albayrak görev alacak.