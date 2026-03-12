CANLI YAYIN
Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig 'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarnda düdük çalacak isimleri duyurdu. Galatasaray-Başakşehir maçını Batuhan Kolak, Trabzonspor-Çaykur Rizespor derbisini Çağdaş Altay, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçını ise Yasin Kol yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 26. haftada oynanacak karşılaşmaların hakemleri duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu, yeni haftada görev yapacak isimleri açıklarken gözler zirve ve derbi hattındaki kritik maçlara çevrildi.

İŞTE MAÇLAR VE HAKEMLER

Kocaelispor - Konyaspor
CİHAN AYDIN
(Y) MURAT ALTAN
(Y) ÖZCAN SULTANOĞLU
(D) ÖMER FARUK GÜLTEKİN

Göztepe - Alanyaspor
ASEN ALBAYRAK
(Y) SAMET ÇİÇEK
(Y) MURAT ŞENER
(D) ERDEM MERTOĞLU

Galatasaray - Başakşehir
BATUHAN KOLAK
(Y) İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN
(Y) KEREM ERSOY
(D) REŞAT ONUR COŞKUNSES

Trabzonspor - Çaykur Rizespor
ÇAĞDAŞ ALTAY
(Y) FURKAN ÜRÜN
(Y) KEREM İLİTANGİL
(D) MELEK DAKAN

Kasımpaşa - Eyüpspor
ALİ YILMAZ
(Y) MEHMET EMİN TUĞRAL
(Y) OGÜN KAMACI
(D) AYBERK DEMİRBAŞ

Gençlerbirliği - Beşiktaş
YASİN KOL
(Y) MURAT TUĞBERK CURBAY
(Y) MEHMET SALİH MAZLUM
(D) MUHAMMET ALİ METOĞLU

Samsunspor - Kayserispor
ADNAN DENİZ KAYATEPE
(Y) BAHTİYAR BİRİNCİ
(Y) MURAT TEMEL
(D) YUSUF ADNAN KENDİRCİLER

İLK KEZ KADIN HAKEM

Süper Lig'de 26. hafta ile birlikte bir ilk yaşanacak. Ligde ilk kez kadın bir hakem, orta hakem olarak görev yapacak.

Ligin 26. haftasındaki Göztepe - Alanyaspor maçında kadın hakem Asen Albayrak görev alacak.

