Göztepe kötü seriyi sonlandırmak istiyor

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov oyuncularıyla yaptığı toplantıda Alanyaspor maçında kayıp istemediğini belirtti.

Giriş Tarihi :13 Mart 2026
Süper Lig'de arka arkaya oynadığı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden Göztepe, bu süreçte galibiyete hasret kaldı... Bu kötü günlerini geride bırakmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, yarın oynayacağı Alanyaspor maçıyla birlikte yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynayacağı rakibi karşısında galip gelmeyi isteyen İzmir ekibi, tekrar çıkışa geçip Avrupa iddiasını güçlü bir şekilde sürdürmeyi istiyor. İki takım arasında ilk yarıda Alanya'da oynanan maçı Alanyaspor 1-0'lık skorla kazandı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, oyuncularıyla yaptığı toplantıda Alanyaspor maçında kayıp istemediğini ve hedeflerinin 3 puan olduğunu yineledi. Süper Lig'de bu sezon evinde 12 maça çıkan Göztepe, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederek alabileceği 36 puanın 23'ünü hanesine yazdırdı. Sarı-Kırmızılılar, Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte evindeki 2 maçlık kazanamama serisini de sona erdirmeyi hedefliyor.

STOİLOV HIRS KÜPÜ
Sarı-Kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynayacağı Alanyaspor maçında 3 puan hedefliyor. Göztepe, taraftarı önünde Alanyaspor'u mağlup ederek yeniden çıkışa geçmenin peşinde. Stoilov maçı çok önemsiyor.

