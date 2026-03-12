İlayda Alişan oyunculuğa nasıl başladı? ▶Babasıın arkadaşının kendisini bir ajansa kaydettirmesiyle küçük yaşlarda sektöre adım attı. İlk olarak reklam filmlerinde rol aldı ve ardından televizyon dizilerinde oyunculuğa başladı.

İlayda Alişan hangi dizilerde oynadı?

▶Oyuncu, Bir Çocuk Sevdim, Gönül Hırsızı, Benim Adım Gültepe, Serçe Sarayı, Bana Sevmeyi Anlat, Çukur, Hakan: Muhafız, Şampiyon, Masumiyet, Kırmızı Oda, Seversin ve Ateş Kuşları gibi birçok projede rol aldı.

İlayda Alişan hangi karakterle tanındı?

▶Çukur dizisinde canlandırdığı "Akşın Koçovalı" karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.