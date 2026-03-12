Son dönemin dikkat çeken oyuncularından İlayda Alişan ile Oğulcan Engin aşkı doludizgin devam ediyor.
LONDRA SEYAHATİNDEN YENİ KARE
Daha önce sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü çift, romantik Londra seyahatlerinden yeni kareler paylaşmayı ihmal etmedi.
BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU
Romantik anlarını takipçileriyle paylaşan çiftin Londra'da çekilen yeni fotoğrafları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
ÖPMEYE DOYAMADI
İlayda Alişan, sevgilisi Oğulcan Engin'i kalp emojisiyle paylaştı. Paylaşımında Alişan, sevgilisini öpmeye doyamadı.
SIK SORULAN SORULAR
İlayda Alişan kimdir?
▶İlayda Alişan, Türk televizyon ve sinema oyuncusudur.
İlayda Alişan kaç yaşında?
▶26 Şubat 1996 doğumlu olan oyuncu 2026 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.
İlayda Alişan nereli?
▶İstanbul doğumludur. Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur.
İlayda Alişan hangi okullarda okudu?
▶Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım bölümünde eğitim aldı.
İlayda Alişan oyunculuğa nasıl başladı?
▶Babasıın arkadaşının kendisini bir ajansa kaydettirmesiyle küçük yaşlarda sektöre adım attı. İlk olarak reklam filmlerinde rol aldı ve ardından televizyon dizilerinde oyunculuğa başladı.
İlayda Alişan hangi dizilerde oynadı?
▶Oyuncu, Bir Çocuk Sevdim, Gönül Hırsızı, Benim Adım Gültepe, Serçe Sarayı, Bana Sevmeyi Anlat, Çukur, Hakan: Muhafız, Şampiyon, Masumiyet, Kırmızı Oda, Seversin ve Ateş Kuşları gibi birçok projede rol aldı.
İlayda Alişan hangi karakterle tanındı?
▶Çukur dizisinde canlandırdığı "Akşın Koçovalı" karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.