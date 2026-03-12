Ünlü oyuncu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile oyuncu Arzu Balkan'ın 2006 yılında dünyaya gelen kızları Zeyno Karadağlı, 19 yaşına girdiği şu günlerde zarafetiyle hayran bırakıyor.
Eğitim hayatındaki başarısını sanata olan yeteneğiyle birleştiren genç Karadağlı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nden mezun olmasının ardından paylaştığı karelerle adından söz ettiriyor.
SANATIN İÇİNDE BİR BAŞARI HİKAYESİ
Zeyno Karadağlı, sadece ünlü bir anne ve babanın kızı olmasıyla değil, eğitimi ve piyano konusundaki disipliniyle takdir topluyor. Lise mezuniyetinin ardından kariyerine yön vermeye devam eden genç yetenek, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Piyano performanslarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunan Karadağlı'nın duru güzelliği de beğeni topluyor. Sosyal medya kullanıcıları Karadağlı için "Dupduru güzellik", "Hem yetenekli hem güzel" yorumlarında bulunuyor.
Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları Zeyno Karadağlı'yı babası Tamer Karadağlı'ya benzetirken bazıları "Aynı annesi" yorumunda bulundu.
