Ünlü oyuncu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile oyuncu Arzu Balkan'ın 2006 yılında dünyaya gelen kızları Zeyno Karadağlı, 19 yaşına girdiği şu günlerde zarafetiyle hayran bırakıyor.

SANATIN İÇİNDE BİR BAŞARI HİKAYESİ

Zeyno Karadağlı, sadece ünlü bir anne ve babanın kızı olmasıyla değil, eğitimi ve piyano konusundaki disipliniyle takdir topluyor. Lise mezuniyetinin ardından kariyerine yön vermeye devam eden genç yetenek, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.