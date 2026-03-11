CANLI YAYIN
Tekirdağ'da silahlı çatışma: Yusuf Çiğdem ile kardeşi Hasan Çiğdem hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde Uysal ve Çiğdem aileleri arasında "kız kaçırma" meselesiyle başlayan husumet, inşaat alanında silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada kardeşler Yusuf ve Hasan Çiğdem kurşunların hedefi olarak hayatını kaybederken, müteahhit Halil Uysal ve oğlu İsa Uysal yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada Yusuf Çiğdem ile kardeşi Hasan Çiğdem hayatını kaybetti.

KIZ KAÇIRMA MELESİ
Saray ilçesinde inşaat işleriyle uğraşan Uysal ile Çiğdem aileleri arasında, 'kız kaçırma' meselesi nedeniyle husumet başladı.

Husumet nedeniyle sabah saatlerinde Pazarcık Mahallesi Bakacak mevkisindeki bir inşaatta, iki aile arasında çatışma çıktı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde husumetli 2 aile arasında çıkan silahlı çatışmada Yusuf Çiğdem (Fotoğrafta) ile kardeşi Hasan Çiğdem hayatını kaybetti (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

Çatışmada inşaatlarda sıvacılık yapan Yusuf Çiğdem ile kardeşi Hasan Çiğdem hayatını kaybetti, müteahhit Halil Uysal ile oğlu İsa Uysal yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan baba ile oğlu Çerkezköy ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılırken, jandarma geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

