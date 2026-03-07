Okan Buruk’tan derbi talimatı: Bu maç Şampiyonlar Ligi maçı

Galatasaray,Beşiktaş derbisine tam konsantrasyon olarak hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk hafta boyunca oyuncularını bu derbiye hazırladı. Galatasaraylı futbolcular, Şampiyonlar Ligi maçları öncesi ve sonrası oynanan lig maçlarında motivasyon eksikliği yaşadı. Hatta bu bazen skorlara da yansıdı. Okan hoca da Beşiktaş maçı öncesi bu duruma önlem aldı. Derbi hazırlıkları büyük bir titizlik içerisinde gerçekleştirildi.



DERBİYE ÖZEL HAZIRLIK

G.Saray'ın hocası Buruk, idmanlarda oyuncularını uyardı. Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi maçları öncesi ve sonrası konsantrasyon sorunu yaşadığı için takıma, "Beşiktaş derbisini Şampiyonlar Ligi maçı gibi oynayacağız. Bizim için bu maç Şampiyonlar Ligi maçı!" şeklinde konuşma yaptı.



TOPLANTI YAPTILAR

Galatasaray'ın yıldız oyuncuları da Buruk'un uyarıları sonrası kendi aralarında toplantılar yaptı. Cimbom'un ağır toplarından Icardi ve Osimhen gibi isimler kendi aralarında yaptıkları toplantılarda, Beşiktaş maçının önemine bir kez daha değindiler. Galatasaray teknik heyeti ve yıldız oyuncular, Beşiktaş karşısında kayıp istemiyor. Fenerbahçe ile olan 4 puanlık farkı maç fazlasıyla 7'ye çıkarmayı hedefliyor.