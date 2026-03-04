CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan'dan düşürülen balistik füze sonrası dünyaya "akıllı olun" uyarısı

Dünya Orta Doğu'yu ateşe veren ABD-İsrail-İran savaşını endişeyle izlerken Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlendirdiği savunma sanayi projeleriyle dosta güven düşmana korku veriyor. Son olarak İran'dan atılan ve Türk havasında etkisiz hale getirilen balistik füze sonrası Başkan Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tehditlere karşı dünyayı uyardı. Videoda yer verdiği savunma sanayii projeleriyle dünyaya adeta "akıllı olun" mesajı veren Başkan Erdoğan, "Şayet “füze testi yapmayın, balıklar ürküyor” diyenlere kulak kabartsaydık elbette bunların hiçbirini başaramazdık…" ifadelerini kullandı.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'dan atılıp Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik füze sonrası sosyal medyadan savunma sanayii projelerini paylaşarak dünyayı tehditlere karşı uyardı.
  • Türk Silahlı Kuvvetleri dünya askeri güç sıralamasında 9. sırada yer alırken, yaklaşık 481 bin aktif asker ve 1 milyon civarı toplam askeri personel potansiyeline sahip.
  • MİLGEM projesi kapsamında TCG İstanbul, TCG İzmir ve TCG İzmit fırkateynleri denize indirilirken, TF-2000 hava savunma muhripleri geliştirilmeye devam ediliyor.
  • TCG Anadolu, Bayraktar TB3, KIZILELMA ve HÜRJET platformlarıyla birlikte dünyanın ilk SİHA gemisi konseptini uygulayacak şekilde tasarlandı.
  • Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN, ASELSAN üretimi MURAD AESA radarıyla donatılarak gelecekte F-16'ların yerini alması hedefleniyor.

Dünya Orta Doğu'da artan gerilim ve çatışma atmosferini endişeyle izlerken, Türkiye sınırlarının hemen yanı başında yükselen tehditlere karşı adeta bir istikrar kalesi olarak öne çıkıyor.

Başkan Erdoğan KAAN'da. (Görseller AA'dan alınmıştır)

Savunma sanayiinde son yıllarda atılan yerli ve milli adımlar Türkiye'yi yalnızca bölgesel bir güç olmaktan çıkarıp küresel ölçekte söz sahibi bir aktör haline getiriyor. Mühimmat üretiminden savaş gemilerine, insansız hava araçlarından gelişmiş radar sistemlerine kadar geniş bir yelpazede geliştirilen teknolojiler, Türkiye'nin stratejik bağımsızlık hedefini güçlendiriyor.

DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU

Tarihi sorumluluğunun bilinciyle hareket eden Ankara, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde denizlerdeki hakimiyeti, göklerdeki gücü ve karadaki caydırıcı kapasitesiyle dostlarına güven verirken düşmanlarına gözdağı veriyor.

Türk hava sahasına giren İran füzesi imha edildi! NATO sistemi tespit etti... Parçaları Hataya düştü | Ankara uyardı: Karşılıksız kalmaz


Türkiye'deki ana muhalefet partisi CHP tarafından akılalmaz bahanelerle eleştirilen projelerin bugün ne kadar önemli olduğu Orta Doğu'daki ABD-İsrail-İran savaşıyla bir kez daha anlaşılıyor.

BÖLGESEL KRİZ KÜRESEL MEYDAN OKUMA

Bu bağlamda son olarak İran'dan atılan ve Türk havasında etkisiz hale getirilen balistik füze sonrası Başkan Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tehditlere karşı dünyayı uyardı.

Başkan Erdoğan Savunma Sanayii'ndeki başarı ivmesini paylaştı



DÜNYAYA NET UYARI: AKILLI OLUN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'füze testi yapmayın, balıklar ürküyor'eleştirilerini hatırlatan Başkan Erdoğan, yayımladığı video ile bölgede ve dünyada Türkiye'yi hedef alabilecek her türlü tehdide meydan okudu. Videoda yer verdiği savunma sanayii projeleriyle dünyaya adeta "akıllı olun" mesajı veren Başkan Erdoğan, "Şayet "füze testi yapmayın, balıklar ürküyor" diyenlere kulak kabartsaydık elbette bunların hiçbirini başaramazdık…" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE GÜÇ SIRALAMASINDA 9. SIRADA

Başkan Erdoğan'ın paylaştığı projelerle bölgede oyun kurucu bir aktör haline gelen Mehmetçik,"Türkiye Yüzyılı"vizyonuyla asra mührünü vurmaya hazırlanıyor. Güncel raporlara göre TSK, dünyanın en güçlü orduları arasında ilk 10 içinde yer aldı.

Türkiye'nin aktif gücü (globalfirepower.com internet sitesi)

TÜRKİYE'NİN GÜNCEL SAVUNMA GÜCÜ

  • Dünya askeri güç sıralaması: 9. sırada
  • NATO'da ABD'den sonra en büyük ordulardan biri
  • Aktif asker: Yaklaşık 481.000
  • Yedek asker: Yaklaşık 380.000
  • Paramiliter güç: Yaklaşık 150.000
  • Toplam askeri personel potansiyeli: 1.011.000 civarı

Türkiye'nin hava gücü. (globalfirepower.com internet sitesi)

HAVA GÜCÜ

Toplam Uçak Sayısı

  • Stok: 1.101
  • Hazırlık Durumu: 771

Savaşçılar

  • Stok: 201 (%18,3)
  • Hazırlık: 141


Saldırı Türleri

  • Stok: 0 (%0,0)
  • Hazırlık: 0

Nakliye Uçakları (Sabit Kanatlı)

  • Stok: 84 (%7,6)
  • Hazırlık: 59

Eğitmenler

  • Stok: 301 (%27,3)
  • Hazırlık: 211

Atak helikopteri

Özel Görev

  • Stok: 27 (%2,5)
  • Hazırlık: 19

Tanker Filosu

  • Stok: 7 (%0,6)
  • Hazırlık: 5

Helikopterler

  • Stok: 509 (%46,2)
  • Hazırlık Durumu: 356

Saldırı Helikopterleri

  • Stok: 111 (%10,1)
  • Hazırlık: 78

Türkiye'nin kara gücü. (globalfirepower.com internet sitesi)



KARA GÜCÜ

Tanklar

  • Stok: 2.284
  • Hazırlık: 1.599*

Araçlar

  • Stok: 98.193
  • Hazırlık Durumu: 68.735*

Altay Tankı.

Kendinden Tahrikli Topçu

  • Stok: 1.045
  • Hazırlık: 732*


Çekili Topçu

  • Stok: 635
  • Hazırlık: 445


MLRS (Roket Topçusu)

  • Stok: 237
  • Hazırlık: 166*

TCG Anadolu

DENİZ GÜCÜ

  • Toplam Varlıklar: 192
  • Toplam Tonaj: 349.739 ton
  • Uçak Gemileri: 1
  • Helikopter Taşıyıcıları: 1
  • Yok Ediciler: 0
  • Fırkateynler: 17
  • Korvet sayısı: 9
  • Denizaltılar: 14
  • Devriye Gemileri: 40
  • Mayın Savaşı: 11

Milgem.

DÜNYANIN KONUŞTUĞU TÜRKİYE'NİN SAVUNMA PROJELERİ

Yerli ve milli mühimmatlarla dünyanın en güçlü orduları arasında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan savunma sanayi projelerini Takvim.com.tr olarak sizler için derledik.

MAVİ VATAN'IN ÇELİK ZIRHI: MİLGEM

Türk Deniz Kuvvetleri'nin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla başlatılan MİLGEM projesi, Türkiye'nin denizlerdeki yeni gücü haline geldi. Ada sınıfı korvetlerle başlayan süreç, İstif sınıfı fırkateynlerle devam etti. TCG İstanbul'un ardından TCG İzmir ve TCG İzmit fırkateynlerinin denize indirilmesiyle donanmanın gücü daha da arttı. Modern radar sistemleri, yerli silahlar ve ADVENT savaş yönetim sistemiyle donatılan bu gemiler, sadece kıyı sularında değil açık denizlerde de Türkiye'nin çıkarlarını koruyacak kapasiteye sahip.

Milgem.

Projenin bir sonraki aşamasında geliştirilen TF-2000 hava savunma muhripleri ise Türkiye'nin denizden hava savunma kabiliyetini üst seviyeye taşıyacak.

TCG Anadolu

DÜNYANIN İLK SİHA GEMİLERİNDEN BİRİ

2015 yılında başlatılan ve yaklaşık yüzde 70 yerlilik oranıyla inşa edilen TCG Anadolu, Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olarak envantere girdi. 231 metre uzunluğundaki dev platform, yalnızca bir savaş gemisi değil aynı zamanda yüzen bir üs olarak görev yapıyor.

TCG Anadolu

Gemide görev alacak Bayraktar TB3, KIZILELMA ve HÜRJET gibi platformlarla birlikte dünyada ilk kez "SİHA gemisi" konsepti uygulanacak. TCG Anadolu'nun bünyesinde dört çıkarma gemisi için özel havuz bulunurken, tanklardan zırhlı araçlara kadar toplam 94 kara aracını taşıyabilme kapasitesine sahip. Ayrıca gemide bulunan tam donanımlı hastane sayesinde TCG Anadolu, afet ve insani yardım operasyonlarında da önemli görevler üstlenebilecek.

KAAN

GÖKYÜZÜNDE YENİ DÖNEM: KAAN

Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN, savunma sanayiinin en önemli projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Çift motorlu tasarımı, 1.8 Mach azami hızı ve 55 bin feet servis tavanıyla öne çıkan KAAN, düşük radar görünürlüğü sayesinde modern hava muharebesinin gerekliliklerine uygun olarak geliştirildi.

Başkan Erdoğan'dan düşürülen balistik füze sonrası dünyaya "akıllı olun" uyarısı-17

ASELSAN üretimi MURAD AESA radarıyla donatılan KAAN'ın, gelecekte F-16'ların yerini alarak Türk Hava Kuvvetleri'nin ana vurucu gücü olması hedefleniyor.

ATAK

ATAK VE GÖKBEY SAHADA

Türk savunma sanayiinin önemli projelerinden biri olan T129 ATAK helikopteri de sahadaki etkinliğini sürdürüyor. Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü silah sistemiyle dikkat çeken ATAK helikopterleri, UMTAS, Cirit ve Stinger füzeleriyle donatılarak zorlu operasyonlarda görev yapıyor.

ATAK

Helikopter teknolojisindeki bir diğer önemli adım ise GÖKBEY oldu. Yerli TEI TS1400 turboşaft motoruyla geliştirilen GÖKBEY, jandarma başta olmak üzere birçok kurum için gökyüzünde önemli bir görev üstlenecek.

GÖKBEY

VIP taşımacılıktan ambulans görevlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan GÖKBEY, Türkiye'nin bu alandaki yerlileşme hedefinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

HÜRJET

HÜRJET VE İHA ORDUSU

Türkiye'nin ilk yerli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET de savunma projeleri arasında öne çıkıyor. İlk uçuşunu 25 Nisan 2023'te gerçekleştiren HÜRJET, bugüne kadar çok sayıda test uçuşunu başarıyla tamamladı. 1.4 Mach hıza ulaşabilen HÜRJET, modern kokpit yapısı ve gelişmiş aviyonik sistemleriyle geleceğin savaş pilotlarının eğitiminde önemli rol oynayacak.

Başkan Erdoğan'dan düşürülen balistik füze sonrası dünyaya "akıllı olun" uyarısı-22

Bayraktar TB2, Akıncı, Anka ve KIZILELMA gibi insansız hava araçlarıyla birlikte düşünüldüğünde Türkiye, modern savaş teknolojilerinde güçlü bir İHA filosuna sahip ülkeler arasında yer alıyor.

*Güncel bilgiler globalfirepower.com internet sitesinden alınmıştır.

