TCG Anadolu DÜNYANIN İLK SİHA GEMİLERİNDEN BİRİ 2015 yılında başlatılan ve yaklaşık yüzde 70 yerlilik oranıyla inşa edilen TCG Anadolu, Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olarak envantere girdi. 231 metre uzunluğundaki dev platform, yalnızca bir savaş gemisi değil aynı zamanda yüzen bir üs olarak görev yapıyor.

TCG Anadolu Gemide görev alacak Bayraktar TB3, KIZILELMA ve HÜRJET gibi platformlarla birlikte dünyada ilk kez "SİHA gemisi" konsepti uygulanacak. TCG Anadolu'nun bünyesinde dört çıkarma gemisi için özel havuz bulunurken, tanklardan zırhlı araçlara kadar toplam 94 kara aracını taşıyabilme kapasitesine sahip. Ayrıca gemide bulunan tam donanımlı hastane sayesinde TCG Anadolu, afet ve insani yardım operasyonlarında da önemli görevler üstlenebilecek.

KAAN GÖKYÜZÜNDE YENİ DÖNEM: KAAN Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN, savunma sanayiinin en önemli projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Çift motorlu tasarımı, 1.8 Mach azami hızı ve 55 bin feet servis tavanıyla öne çıkan KAAN, düşük radar görünürlüğü sayesinde modern hava muharebesinin gerekliliklerine uygun olarak geliştirildi.

ASELSAN üretimi MURAD AESA radarıyla donatılan KAAN'ın, gelecekte F-16'ların yerini alarak Türk Hava Kuvvetleri'nin ana vurucu gücü olması hedefleniyor.