Fatih Tekke’den kritik fikstür mesajı: Gerçek Trabzonspor'u göstereceğiz

Başarılı teknik adam, "Taraftarımızın bizden beklediği gerçek Trabzonspor'u göstermek ve özellikle o büyük maçlardan birinde galip gelmeyi çok arzu ediyoruz" dedi

Giriş Tarihi :07 Mart 2026
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Taraftarımızın bizden beklediği gerçek Trabzonspor'u göstermek ve özellikle o büyük maçlardan birinde galip gelmeyi çok arzu ediyoruz. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Ligde kritik bir döneme girildiğini vurgulayan Fatih Tekke, önlerindeki fikstüre dikkat çekerek "Önümüzdeki 3 maç ve sonrasındaki Galatasaray maçı var. Ama biz maç maç gitmek zorundayız. Her maçta çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sakatlarımız var. Sakatlıktan dönen oyuncularımız var, tekrar dönmesini beklediğimiz oyuncular var.Böyle bir süreçten geçiyoruz" dedi.

Takımdaki emeğe vurgu yapan başarılı teknik adam, "Totalde herkesin niyeti inanılmaz iyi. Oyuncuların fedakarlığı çok değerli. Biz ne diyorsak hemen hemen hepsini yapmaya çalışıyorlar. Bazen iyi bazen kötü sonuçlar olabilir ama bu süreç sadece hocayla, başkanla ya da yönetimle ilgili değil. Bir yıldır çok ciddi bir emek var ve bunun karşılığını almaya devam etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLUK BİR PROJEDİR
TRABZONSPOR Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, "İnsanların duymak istediği kelime şampiyonluk. Ama şampiyonluk bir projedir.Fatih hocamızla ilk bir araya geldiğimiz günden itibaren eksiklerimizi, doğru ve yanlış hamlelerimizi masaya yatırarak bir süreç başlattık. Bu nedenle hocamızla 3-4 yıllık bir plan yaptık. Bu plan beklediğimizden daha hızlı sonuç vermeye başladı" dedi.

Haber: Yunus Emre Sel

